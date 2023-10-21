الإمارات تعلن عن سعيها لوقف إطلاق النار بين إسرائيل وحماس

أربيل (كوردستان 24)- أعلنت الإمارات عن سعيها، مع دول عربية، للوقف الفوري لإطلاق النار بين إسرائيل وحماس وتوفير الحماية للمدنيين وضمان ممرات إنسانية آمنة لدعم قطاع غزة.

وقال رئيس الإمارات الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، خلال مشاركته اليوم السبت في قمة القاهرة للسلام والتي يستضيفها الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، إن بلاده تعمل على "تفادي توسع الصراع، ما يهدد الاستقرار والأمن الإقليميين، وإيجاد أفق للسلام الشامل".

وتستضيف القاهرة القمة بمشاركة قادة إقليميين ودوليين، بهدف تخفيف حدة الصراع الراهن بين إسرائيل وحماس، والعمل على حماية المدنيين في قطاع غزة المحاصر منذ أسبوعين، وفتح ممرات آمنة، والسماح بإدخال المساعدات الإنسانية، وسط مخاوف من اجتياح الجيش الإسرائيلي للقطاع براً.

ووجهت مصر الدعوة للعديد من الدول العربية والأوروبية، في الوقت الذي تأكد وفق مصادر مصرية، حضور 31 دولة حتى الآن، و3 منظمات دولية.

وقالت وزارة الصحة في قطاع غزة، إن عدد القتلى في القطاع ارتفع إلى 4385.

بينما زاد عدد المصابين إلى 13651 منذ تصعيد الصراع بين حركة حماس وإسرائيل في السابع من أكتوبر. وأضافت الوزارة أن من بين القتلى 1756 طفلاً و976 امرأة.