بلينكن يحض جميع الأطراف على إبقاء معبر رفح مفتوحاً لإيصال المُساعدات إلى غزة

أربيل (كوردستان 24)- حضت الولايات المتحدة السبت جميع الأطراف المعنيين بالنزاع بين إسرائيل والفلسطينيين والحرب بين حماس والدولة العبرية على إبقاء معبر رفح مفتوحاً، وذلك بعد دخول قافلة مساعدات إنسانية أولى إلى قطاع غزة انطلاقاً من مصر.

وقال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن العائد من جولة في الشرق الأوسط في بيان "نحض جميع الأطراف على إبقاء معبر رفح مفتوحاً بهدف إدخال مُساعدة حيوية لسُكان غزة في شكلٍ مُستمر".

دخلت السبت أولى المُساعدات الإنسانية من مصر إلى غزة حيث تتزايد حاجة السُكان إلى الغذاء والدواء بعد أسبوعين من القصف المُكثف والحصار المحكم من إسرائيل في أعقاب العملية التي نفذتها حركة حماس.

وأضاف بلينكن أن "فتح هذا الطريق الأساسي للإمدادات نتج من مُشاركة دبلوماسية كاملة للولايات المتحدة في المنطقة ومن اتفاق توصل إليه الرئيس (جو) بايدن مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو والرئيس المصري عبد الفتاح السيسي خلال زيارته التاريخية الأخيرة لإسرائيل" الأربعاء.

وإذ "رحب" بهذه القافلة الإنسانية الأولى، وجه الوزير الأمريكي تحذيراً بقوله "كنا واضحين: على حماس ألا تتدخل في مسألة تقديم مساعدة حيوية. إن السكان المدنيين الفلسطينيين ليسوا مسؤولين عن إرهاب حماس الفظيع ولا ينبغي أن يُعانوا جراء أفعالها الشنيعة".

المصدر: AFP