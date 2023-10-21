حماس تعلن مقتل عضو مكتبها السياسي في قصفٍ على غزة

أربيل (كوردستان 24)- أعلنت حركة حماس، السبت، مقتل عضو مكتبها السياسي أسامة المزيني الملقب بأبو همام، في قصفٍ على قطاع غزة.

يأتي ذلك، بعد أيامٍ من نشر وسائل إعلام فلسطينية خبر مقتل المزيني، دون ذكر تفاصيل حول مكان وزمان مقتله.

ونعت حماس في بيان لها، المزيني، وقالت إنه لعب دوراً في صفقة تبادل الأسرى مع إسرائيل عام 2011، كما أنه سبق أن اُعتقِل لسنوات في سجون إسرائيل.

وقُتِل أكثر من 1400 شخص في إسرائيل، منذ هجوم حركة حماس غير المسبوق على إسرائيل في السابع من تشرين الأول أكتوبر، معظمهم مدنيون، إضافةً لأسر أكثر من مئتي آخرين.

في المقابل، قُتِل 3785 شخصاً على الأقل معظمهم من المدنيين، في قصفٍ على قطاع غزة، وفق وزارة الصحة التابعة لحركة حماس.

وفرّ أكثر من مليون شخص من منازلهم إلى مناطق أخرى، لا سيما إلى جنوب القطاع، هرباً من القصف، أو بسبب الإنذار الإسرائيلي بإخلاء مدينة غزة.

وكان الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، دعا الخميس إلى وصول مساعدات إنسانية "سريعة وبلا عوائق" إلى غزة وإلى "وقف إطلاق نار إنساني فوري"، في اليوم الثالث عشر للحرب بين إسرائيل وحماس.