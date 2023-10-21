نزوح نحو 700 ألف فلسطيني من شمالي قطاع غزة إلى جنوبه

أربيل (كوردستان 24)- نزح نحو 700 ألف فلسطيني من شمالي قطاع غزة إلى جنوبه، اليوم السبت، بعد دعواتٍ إسرائيلية لإخلاء الجزء الشمالي من القطاع، وفق ما أعلن الجيش الإسرائيلي.

وقال المتحدث باسم قوات الدفاع الإسرائيلية، دانيال هاجري في بيان متلفز إنه يتعين انتقال المدنيين الباقين في مدينة غزة، والجزء الشمالي من القطاع، جنوباً إلى محمية وادي غزة الطبيعية من أجل سلامتهم.

وحذر المتحدث من أن إسرائيل ستكثف هجماتها على أهداف عسكرية لـحماس ومنشآت حكومية في شمال قطاع غزة.

وأضاف: سنواصل مهاجمة أهداف يمكن أن تشكل تهديداً للقوات البرية (الإسرائيلية) في المراحل المقبلة من الحرب.

وتشير تقديرات الأمم المتحدة إلى أن نحو 1.4 مليون شخص في قطاع غزة، نزحوا بالفعل من منازلهم، وسط الهجوم المضاد والمكثف الذي شنته إسرائيل رداً على الهجوم الواسع الذي شنته حركة حماس عليها قبل أسبوعين.

وقُتِل أكثر من 1400 شخص في إسرائيل، منذ هجوم حركة حماس غير المسبوق على إسرائيل في السابع من تشرين الأول أكتوبر، معظمهم مدنيون، إضافةً لأسر أكثر من مئتي آخرين.

في المقابل، قُتِل 3785 شخصاً على الأقل معظمهم من المدنيين، في قصفٍ على قطاع غزة، وفق وزارة الصحة التابعة لحركة حماس.

وكان الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، دعا الخميس إلى وصول مساعدات إنسانية "سريعة وبلا عوائق" إلى غزة وإلى "وقف إطلاق نار إنساني فوري"، في اليوم الثالث عشر للحرب بين إسرائيل وحماس.