السويد تدعو مواطنيها لعدم السفر إلى لبنان

أربيل (كوردستان 24)- طالبت السويد مواطنيها بعدم السفر إلى لبنان، داعيةً في الوقت ذاته جميع رعاياها الموجودين على الأراضي اللبنانية مغادرة البلاد.

وقالت وزارة الخارجية السويدية في بيانٍ لها، السبت: "الوضع الأمني في لبنان قد يتدهور بسرعة، إن وزارة الخارجية وسفارة السويد في بيروت تتابعان التطورات عن كثب وتشجعان السويديين في لبنان على مغادرة البلاد بينما لا تزال الرحلات الجوية متاحة".

وأضاف البيان: "نشجع السويديين في البلاد على توخي الحذر الشديد والبقاء على اطلاع بالتطورات في لبنان والمنطقة واتباع نصائح السلطات المحلية. كما ونشجع السويديين أيضًا على التحقق بشكل مستمر من معلومات السفر الخاصة بالسفارة على تطبيق UD Resklar أو Sweden Abroad، والتسجيل في قائمة المواطنين السويديين في الخارج".

وأمس الجمعة، أوصت روسيا مواطنيها بعدم السفر إلى إسرائيل ولبنان والأردن والأراضي الفلسطينية وسط توترات إقليمية جرّاء الحرب بين إسرائيل وحركة حماس.

وقالت وزارة الخارجية الروسية "الوضع في الشرق الأوسط يزداد سُوءاً".

وأضافت "نوصي بشدّة المواطنين الروس بالامتناع عن السفر إلى المنطقة، خصوصاً إلى إسرائيل ولبنان والأردن والأراضي الفلسطينية".

وأشارت إلى أنها تعمل "بشكل وثيق مع السلطات المصرية والإسرائيلية" لكي يتمكّن الروس في قطاع غزّة من المغادرة.

وقُتِل أكثر من 1400 شخص في إسرائيل، منذ هجوم حركة حماس غير المسبوق على إسرائيل في السابع من تشرين الأول أكتوبر، معظمهم مدنيون، إضافةً لأسر أكثر من مئتي آخرين.

في المقابل، قُتِل 3785 شخصاً على الأقل معظمهم من المدنيين، في قصفٍ على قطاع غزة، وفق وزارة الصحة التابعة لحركة حماس.