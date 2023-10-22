الولايات المتحدة تُعلن تعزيز انتشارها العسكري في الشرق الأوسط

أربيل (كوردستان 24)- أعلنت الولايات المتحدة مساء السبت تعزيز جاهزيتها العسكرية في الشرق الأوسط على ضوء التصعيد الأخير في المنطقة.

وأفاد وزير الخارجية لويد أوستن في بيان أنه سيتم نشر منظومة "ثاد" المضادة للصواريخ بطاريات "باتريوت" إضافية للدفاع الجوي "عبر المنطقة".

وتابع "وضعت أخيراً عدداً إضافياً من القوات في تأهب استعداداً للانتشار في إطار خطة طوارئ احترازية، من أجل زيادة جاهزيتها وقدرتها على الاستجابة بسرعة عند الحاجة".

وأضاف أن "هذه التدابير ستعزز جهود الردع الإقليمي وستعزز حماية القوات الأمريكية في المنطقة وتساهم في الدفاع عن إسرائيل" مشيراً إلى أنه سيواصل "تقييم حاجات" الجهاز العسكري الأمريكي في المنطقة و"يدرس نشر وسائل إضافية في حال الضرورة".

وأشار أوستن إلى أنه اتخذ هذا القرار "بعد محادثات" مع الرئيس جو بايدن، من غير أن يوضح عديد القوات الإضافية التي سيتم نشرها.

وشنت حركة حماس في السابع من تشرين الأول أكتوبر هجوماً غير مسبوق على إسرائيل، ردت عليه الدولة العبرية بقصف مركز على قطاع غزة وحشد قوات على حدوده استعداداً لعملية برية.

وقُتل 4385 شخصاً منهم 1756 طفلاً و967 امرأة في قطاع غزة جراء القصف بحسب وزارة الصحة التابعة لحركة حماس، فيما قُتل أكثر من 1400 شخص من الجانب الإسرائيلي مُعظمهم مدنيون قضوا في اليوم الأول لهجوم حماس، حسب السلطات الإسرائيلية.

واتهم الجيش الإسرائيلي الأحد حزب الله اللبناني بالسعي إلى التصعيد العسكري في المنطقة الحدودية محذراً بأن ذلك "سيجر لبنان إلى حرب"، وذلك بعد تجدد تبادل إطلاق الصواريخ بين إسرائيل والحزب.

المصدر: AFP