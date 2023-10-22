للمرة الرابعة.. اعتداءُ يَطالُ مركز الرافدين للحوار في مُحافظة النجف العراقية

أربيل (كوردستان 24)- تعرض مركز الرافدين للحوار في مُحافظة النجف العراقية، مساء الأحد، إلى اعتداءٍ بالقنابل المُتفجرة، دون أن يُسفر عن إصاباتٍ في الأرواح.

وذكر المكتب الإعلامي لمركز الرافدين للحوار (RCD) في بيان، تلقت كوردستان24 نسخةً منه، أنه "في الساعة الثانية بعد مُنتصف ليلة الأحد 22 أيلول أكتوبر 2023، تعرض المقر العام لمركز الرافدين للحوار، المكتب الخاص للسيد زيد الطالقاني (تحديداً) في محافظة النجف، لهجومٍ بالقنابل المُتفجرة".

وأشار البيان إلى أن الهجوم "أدى لوقوع أضرارٍ بالغة في المُمتلكات، دون أن يُسفر عن إصاباتٍ في الأرواح".

وأكد أنه "وللمرة الرابعة يتعرض مركز الرافدين للحوار لاعتداءٍ إرهابي جبان ومُنظم تقوم به جهات وخلايا مُندسة تعمل بأجندة سياسية تخريبية (غيرُ مخفية) في محاولةٍ يائسةٍ منها لزعزعة الاستقرار والسلم الأهلي في البلاد، وعرقلة الجهود العلمية والوطنية في المركز".

وشدد المركز، بحسب ما جاء في البيان، أن "ذلك لن يزيدنا إلا إصراراً على مواصلة مسيرة النجاح والتَميُّز".

ومركز الرافدين للحوار (R.C.D) مركز فكريٌّ مستقلٌّ، يعمل على تشجيع الحوارات السياسية والثقافية والاقتصادية بين النُخب كافة؛ لتعزيز التجربة الديمُقراطية وتحقيق السلم المُجتمعي، ورفد مؤسسات الدولة والمجتمع بالخبرات والرؤى الاستراتيجية؛ ابتغاء تفعيل دورها والارتقاء بأدائها.

يُشار إلى أنه في الـ 20 من كانون الأول ديسمبر 2022، عقدت مؤسسة كوردستان24 للأبحاث والإعلام مع مركز الرافدين للحوار اتفاقية شراكة، تؤسس لشراكة هادفة بين الطرفين، وقعها عن كوردستان24 المدير العام للمؤسسة أحمد الزاويتي، وعن مركز الرافدين للحوار المدير التنفيذي الدكتور حسن لطيف.

وتضمنت الاتفاقية بنوداً عديدة يلتزم الطرفان بتنفيذها على مدى خمس سنوات، شملت الركائز الأساسية لتعاون بناء في مجالات الإعلام والبث المباشر والأنشطة والندوات والجلسات النقاشية والثقافية والفكرية وورش العمل ذات الصلة، وتغطيتها عبر المنصات المعتمدة في القناة ومواقع التواصل الاجتماعي.

ونصّت الاتفاقية أيضاً على تبادل الزيارات والدعوات لحضور المُلتقيات والمؤتمرات، وإقامة المشروعات المشتركة، وتبادل الإصدارات والمنشورات، ودعم الجهود الساندة لتعزيز ثقافة الحوار والسلام الوطني.