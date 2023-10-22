الفلاحون يُغلقون الطريق الرئيسي الرابط بين مخمور وأربيل

أربيل (كوردستان 24)- أغلق فلاحو مخمور الطريق الرئيسي الرابط بين مخمور وأربيل، صباح اليوم الأحد 22 أيلول أكتوبر 2023، احتجاجاً على منعهم من استيراد البذور والأسمدة عبر نقاط تفتيش القوات العراقية.

وأفاد مُراسل كوردستان24 هوشمند صادق، أنه للمرة الثانية، أغلق فلاحو مخمور الطريق الرئيسي الرابط بين مخمور وأربيل، وذلك بسبب منعهم من استيراد البذور والأسمدة الكيميائية.

وقال مُمثل فلاحي مخمور في تصريحٍ لـ كوردستان24، "بعد أن أغلقنا في الأسبوع الماضي الطريق الرابط بين مخمور وأربيل، قطعت الجهات المعنية وعداً لنا بأنها ستُعالج المُشكلة التي نُعاني منها، لكنهم لم يفوا بوعدهم، لذا تجمعنا من جديد على الطريق وقمنا بإغلاقه، وسننصب الخيام إلى أن تُعالج مُشكلتنا".

وأوضح: "الآن هو موعد زراعة القمح والشعير، وعلى الرغم من أننا حصلنا على تصريحٍ رسمي لاستيراد البذور والأسمدة، إلا أن الجيش العراقي لا يسمح لنا بأخذها إلى مخمور"، مبيناً: "علينا أن ندفع الأموال في نقاط التفتيش، في الحقيقة هذا يُعتبر تحصيلاً للضريبة".

في وقتٍ سابق، أكد قائممقام مخمور رزكار محمد في تصريحٍ لـ كوردستان24، "إنهم أوصلوا مطالب الفلاحين إلى الجهات المعنية، وتعهدوا بمُعالجة مشاكلهم"، لكن بعد أسبوعٍ من ذلك يُعلن الفلاحون من جديد "عدم تنفيذ تلك المطالب".