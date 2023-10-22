اقتصاد

الفلاحون يُغلقون الطريق الرئيسي الرابط بين مخمور وأربيل

author_image Kurdistan24 اربیل
مشاهد من إغلاق فلاحي مخمور للطريق الرابط بين مخمور وأربيل / كوردستان24
مشاهد من إغلاق فلاحي مخمور للطريق الرابط بين مخمور وأربيل / كوردستان24
کوردستان طريق مخمور - أربيل فلاحو مخمور البذور الأسمدة الجيش العراقي

أربيل (كوردستان 24)- أغلق فلاحو مخمور الطريق الرئيسي الرابط بين مخمور وأربيل، صباح اليوم الأحد 22 أيلول أكتوبر 2023، احتجاجاً على منعهم من استيراد البذور والأسمدة عبر نقاط تفتيش القوات العراقية.

وأفاد مُراسل كوردستان24 هوشمند صادق، أنه للمرة الثانية، أغلق فلاحو مخمور الطريق الرئيسي الرابط بين مخمور وأربيل، وذلك بسبب منعهم من استيراد البذور والأسمدة الكيميائية.

وقال مُمثل فلاحي مخمور في تصريحٍ لـ كوردستان24، "بعد أن أغلقنا في الأسبوع الماضي الطريق الرابط بين مخمور وأربيل، قطعت الجهات المعنية وعداً لنا بأنها ستُعالج المُشكلة التي نُعاني منها، لكنهم لم يفوا بوعدهم، لذا تجمعنا من جديد على الطريق وقمنا بإغلاقه، وسننصب الخيام إلى أن تُعالج مُشكلتنا".

وأوضح: "الآن هو موعد زراعة القمح والشعير، وعلى الرغم من أننا حصلنا على تصريحٍ رسمي لاستيراد البذور والأسمدة، إلا أن الجيش العراقي لا يسمح لنا بأخذها إلى مخمور"، مبيناً: "علينا أن ندفع الأموال في نقاط التفتيش، في الحقيقة هذا يُعتبر تحصيلاً للضريبة".

في وقتٍ سابق، أكد قائممقام مخمور رزكار محمد في تصريحٍ لـ كوردستان24، "إنهم أوصلوا مطالب الفلاحين إلى الجهات المعنية، وتعهدوا بمُعالجة مشاكلهم"، لكن بعد أسبوعٍ من ذلك يُعلن الفلاحون من جديد "عدم تنفيذ تلك المطالب".

Kurdistan24 ©Copyright 2021
جميع الحقوق محفوظة
استمع إلى راديو كوردستان24
عبر الموجات التالية
حمّل تطبيق
كوردستان24
Eutelsat11677 H 5040
NileSat11354 V 27500
Hotbird11373 H 27500
100.7FM
SLEMANI   HALABJA
99.7FM
ERBIL   KIRKUK   DUHOK
App Store Google Play Galaxy Store Huawei Store
خریطة الموقع -  سیاسة الخصوصیة -  من نحن -  اتصل بنا -  الترددات والتطبيقات -  فرص عمل -  أرشيف