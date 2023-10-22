سیاسة

القضاء العراقي يحكم غيابياً بسجن رغد صدام حسين 7 أعوام

author_image Kurdistan24 اربیل
رغد صدام حسين
رغد صدام حسين
العراق رغد صدام حسين محكمة الكرخ حزب البعث

أربيل (كوردستان 24)- أصدرت محكمةٌ عراقية، اليوم الأحد، حكماً غيابياً على رغد صدام حسين، بالسجن المؤقت لمدة 7 أعوام.

وأدانت محكمة جنايات الكرخ الثالثة، رغد صدام حسين، بـ "جريمة قيامها بالمساهمة في نشر أفكار وآراء والترويج إعلامياً لأنشطة حزب البعث المحظور من خلال الظهور في وسائل الإعلام منذ 2021".

وأصدرت المحكمة "أمر قبض بحق المحكومة وفق المادة (9) من قانون حزب البعث والكيانات والأحزاب والأنشطة العنصرية والإرهابية والتكفيرية رقم 32 لسنة 2016".

كما قررت المحكمة "احتساب مبلغ ثلاثون ألف دينار كأتعاب محاماة للمحامي المنتدب، تصرف له من خزينة الدولة بعد اكتساب القرار الدرجة القطعية".

وكانت محكمة جنايات الكرخ الثالثة تشكّلت بتاريخ 22/10/2023، برئاسة القاضي محمد سلمان محمد وعضوية القاضيين عمار رشيد حميد ووسام عبد الله نجم، المأذونين بالقضاء باسم الشعب.

قرار محكمة الكرخ الثالثة
قرار محكمة الكرخ الثالثة

 

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