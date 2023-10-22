واشنطن تأمر بإجلاء الطواقم غير الأساسية من سفارتها بالعراق

أربيل (كوردستان 24)- حذّرت وزارة الخارجية الأميركية الدبلوماسيين والمواطنين الأميركيين في العراق من السفر عبر مطار بغداد الدولي، بسبب المخاطر الأمنية.

ودعت الخارجية الأميركية مساء اليوم في بيانٍ لها، أفراد عائلات موظفي السفارة الأميركية في بغداد إلى مغادرة العراق على الفور، وحثّتهم على عدم الاقتراب من المناطق التي تعرضت لهجمات سابقة.

إلى ذلك، طالبت الخارجية الأميركية الموظفين غير الأساسين في السفارة الأميركية ببغداد إلى ضرورة مغادرة العراق.

يأتي ذلك، تزامناً مع تعرض عدة قواعد عسكرية أميركية في العراق لهجماتٍ صاروخية، آخرها كانت استهداف قاعدة عين الأسد شمالي بغداد بطائرةٍ مسيّرة أعلنت جماعة تطلق على نفسها "المقاومة الإسلامية في العراق" مسؤوليتها عن الهجوم.

ومنذ التصعيد العسكري بين إسرائيل وحماس، أطلقت جماعات مسلحة وميلشيات مقربة من إيران تهديدات باستهداف الوجود الأميركي في المنطقة.

في المقابل، قال المتحدث باسم وزارة الدفاع الأميركية، بات رايدر، إنه سيتم زيادة عدد الطائرات الحربية في المنطقة، على أن تتخذ الإجراءات المناسبة بعد الهجمات على العراق وسوريا.