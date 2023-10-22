نيجيرفان بارزاني: علينا أن نصل إلى حلٍّ على أساس الدستور ويصب في مصلحة العراق كله

أربيل (كوردستان 24)- أعرب رئيس إقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني عن أمله بتوصّل أربيل وبغداد إلى حلٍّ لجميع المشاكل على أساس الدستور والنظام الاتحادي.

مؤكّداً أن حكومة الإقليم تبذل مع الحكومة الاتحادية مساعيها واتصالاتها لحل المشاكل بين أربيل وبغداد، في مقدمتها رواتب الموظفين.

جاء ذلك خلال كلمةٍ لـه أثناء مشاركته، الأحد، في مراسيم تخريج الدفعة الـ 14 من طلاب جامعة سوران، بمشاركة ألف و366 طالب وطالبة، بينهم ألف و278 حاصل على البكلوريوس، و88 آخرين ماجستير ودكتورا.

وأعرب رئيس الإقليم عن أمله بالتوصل الى حلٍّ على أساس الدستور والنظام الاتحادي "يصب في مصلحة العراق ككل".

في غضون ذلك، وجّه نيجيرفان بارزاني شكره لرئيس الحكومة العراقية محمد شياع السوداني على جهوده في "التعامل والموقف المسؤول وإبداء نية كاملة للتفاهم والحل مع حكومة إقليم كوردستان".

وبشأن احتجاجات المعلمين وموظفي قطاع التدريس مع بداية العام الدراسي، دعا رئيس الإقليم "المعلمين والمدرسين والموظفين في التربية والتعليم العالي في جميع أنحاء كوردستان، الذين ضاق بهم الحال بسبب الأزمة وتأخر صرف الرواتب، أن يمنعوا تحويل التربية والتعليم إلى ضحية للظروف الراهنة".

داعياً إياهم إلى عدم السماح "باستمرار إغلاق أبواب المدارس والمعاهد والكليات أكثر من ذلك".

مؤكّداً على المتابعة "عن كثب أوضاع المعلمين المعيشية، وكونوا متأكدين أن حكومة إقليم كوردستان تبذل كل جهدها من أجل تحسين الوضع السائد".

وكان رئيس إقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني خلال زيارته اليوم الأحد لإدارة سوران المستقلة، بحث مع المشرف على إدارة سوران هلكورد نجيب، الأوضاع العامة لمنطقة سوران.

وقدم المشرف على إدارة سوران نبذة عن الأعمال والمشاريع الجارية في المنطقة في المجالات كافة.

وإلى جانب الثناء على الأعمال والمشاريع المنجزة في المنطقة، أكد نيجيرفان بارزاني على أهمية الاهتمام بمشاريع البنى التحتية بصورة عامة.

ورأى أن من الضروري إيلاء اهتمام خاص بقطاع السياحة وتوفير فرص الاستثمار للقطاع الخاص في المنطقة ليشارك بصورة مؤثرة في قطاع السياحة وسائر القطاعات.

وفي الاجتماع الذي حضره السادة قائممقامو أقضية إدارة سوران المستقلة، جرت مناقشة أوضاع المنطقة واحتياجاتها بصورة عامة.