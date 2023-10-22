وزير مالية كوردستان يستقبل وفداً من القنصلية الأميركية بأربيل

أربيل (كوردستان 24)- استقبل وزير المالية والاقتصاد في حكومة إقليم كوردستان، آوات جناب نوري، اليوم الأحد، وفداً من القنصلية الأميركية بأربيل، ضمّ مسؤولة قسم الشؤون السياسية والاقتصادية في القنصلية، آن ماسون، وملحق وزارة الخزانة الأميركية في العراق مايكل لومبارادو.

وبحسب بيانٍ لوزارة المالية والاقتصاد في حكومة كوردستان، بحث الجانبان الزيارة الأخيرة لوفد حكومة الإقليم إلى بغداد وحضورهم اجتماع اللجنة المالية في البرلمان العراقي.

ووفق البيان، أوضح جناب نوري للوفد الزائر مجريات اللقاء المشترك ببغداد، وقال: تمكّنا للمرة الثالثة من تأكيد بيانات وأعداد موظفي حكومة الإقليم للجنة المالية النيابية، وتقديم تقرير مفصّل ومفيد عن نفقات الإقليم وإيراداته.

من جانبها، وصفت مسؤولة قسم الشؤون السياسية والاقتصادية في القنصلية، زيارة وفد حكومة الإقليم إلى بغداد بـ "الخطوة المهمة، لإظهار حسن نية إقليم كوردستان لحلّ القضايا العالقة مع بغداد".

في غضون ذلك، أكّد جناب نوري للوفد الأميركي أن وزارة المالية والاقتصاد في حكومة كوردستان تستعد لإجراء تعديلات على موادٍ من قانون الموازنة المتعلقة بحقوق الإقليم ومستحقاته المالية.

وقال البيان، إن وزير المالية اطلع الوفد الأميركي بشكلٍ مختصر على مشروع "حسابي"، على اعتباره "مشروع مهم للإصلاح والشفافية في المرحلة المقبلة، وأن موظفي القطاع الخاص يمكنهم فتح حسابات أيضاً".

مؤكّداً على "الانفتاح على أي تنسيقٍ ومساعدة من البنوك الأميركية لإقليم كوردستان".

وناقش الجانبان مسألة تشجيع ودعم الشركات الأجنبية وتوفير مستحقاتها وإعادة الهيكلة المصرفية ومنع غسيل الأموال، وإمكانية دعم حكومة إقليم كوردستان لحل تلك القضايا.