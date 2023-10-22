"أونروا" تعلن مقتل 29 من موظفيها في غزة منذ بداية الحرب

أربيل (كوردستان 24)- أعلنت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) الأحد مقتل 29 من موظفيها في قطاع غزة منذ بداية الحرب بين إسرائيل وحركة حماس في السابع من تشرين الأول الجاري.

وقالت الوكالة عبر حسابها على منصة إكس "تم التأكد من مقتل 29 من زملائنا في قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر (تشرين الأول)، نصفهم من المعلمين".

مضيفةً "نحن في حالة صدمة وحداد".

وبحسب الأونروا "قتل 12 نازحاً كانوا قد لجأوا إلى مدارس الأمم المتحدة وأصيب نحو 180 آخرين منذ بداية النزاع".

كما تعرضت 38 منشأة تابعة للوكالة الأممية لأضرار.

وأشارت الوكالة في بيان منفصل إلى قرب نفاد الوقود إذ قالت "سينفد وقود الأونروا خلال ثلاثة أيام، وبدون وقود لن يكون هناك ماء ولن تكون هناك مستشفيات ومخابز عاملة".

وأضافت "بدون وقود لن تصل المساعدات إلى العديد من المدنيين الذين هم بأمس الحاجة لها".

وشنت حركة حماس في السابع من تشرين الأول هجوماً على إسرائيل هو الأعنف في تاريخ الدولة العبرية التي ردّت بقصف مركز متواصل على قطاع غزة وحشد عشرات الآلاف من جنودها عند حدوده استعداداً لعملية برية.

وارتفعت حصيلة القتلى في قطاع غزة إلى 4651 قتيلاً بينهم 1873 طفلاً و1023 امرأة و187 مسناً، فيما أصيب 14245 شخصاً بجروح مختلفة، وفق ما أعلنته وزارة الصحة التابعة لحركة حماس.

وقتل أكثر من 1400 شخص في الجانب الإسرائيلي معظمهم مدنيون قضوا في اليوم الأول لهجوم حماس، بحسب السلطات الإسرائيلية.

المصدر: AFP