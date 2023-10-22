مراسل كوردستان 24 يفقد 10 أشخاص من عائلته جراء قصف غزة

أربيل (كوردستان 24)- فَقَدَ مراسل كوردستان 24 في غزة، بهاء الطوباسي، 10 من أبناء عمومته في قصفٍ إسرائيلي استهدف، مساء اليوم الأحد، تل السلطان جنوبي رفح بقطاع غزة.

وقال الطوباسي أن القصف تسبب أيضاً بإصابة أشخاصٍ آخرين من عائلته، وأدى كذلك إلى انسحاب جميع الشاحنات الفلسطينية من معبر رفح مع مصر.

وشنت حركة حماس في السابع من تشرين الأول هجوماً على إسرائيل هو الأعنف في تاريخ الدولة العبرية التي ردّت بقصف مركّز متواصل على قطاع غزة وحشد عشرات الآلاف من جنودها عند حدوده استعداداً لعملية برية.

وارتفعت حصيلة القتلى في قطاع غزة إلى 4651 قتيلاً بينهم 1873 طفلاً و1023 امرأة و187 مسناً، فيما أصيب 14245 شخصاً بجروح مختلفة، وفق ما أعلنته وزارة الصحة التابعة لحركة حماس.

وقتل أكثر من 1400 شخص في الجانب الإسرائيلي معظمهم مدنيون قضوا في اليوم الأول لهجوم حماس، بحسب السلطات الإسرائيلية.