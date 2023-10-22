القنصل الفلسطيني في كوردستان يشكر مؤسسة بارزاني الخيرية على موقفها تجاه غزة

أربيل (كوردستان 24)- أثنى القنصل العام الفلسطيني في إقليم كوردستان، نظمي حزوري، على جهود مؤسسة بارزاني الخيرية وموقفها تجاه أبناء فلسطين.

وقال خلال حديثٍ لـ كوردستان 24، "أتوجه بالشكر لمؤسسة بارزاني الخيرية على موقفها الداعم لفلسطين، بإبداء استعدادها لتقديم مساعدات إنسانية لأهالي غزة".

وأعلنت مؤسسة بارزاني الخيرية استعدادها لإرسال المُساعدات الإنسانية إلى فلسطين، وذلك خلال زيارةٍ أجراها وفد من المؤسسة إلى القنصلية العامة لفلسطين بأربيل.

وقالت المؤسسة في بيان، إنه "بتاريخ الـ 18 أكتوبر 2023، زار وفد من مؤسسة بارزاني الخيرية برئاسة رئيس المؤسسة موسى أحمد، القنصلية العامة لفلسطين في أربيل".

وأشار البيان إلى أن "الوفد عقد اجتماعاً مع القنصل العام لفلسطين في أربيل نظمي حزوري، وأبدى استعداد مؤسسة بارزاني الخيرية لإرسال المُساعدات الإنسانية إلى فلسطين".

وذكر البيان أن القنصل الفلسطيني، "قدم شكره إلى المؤسسة مقابل خدماتها المقدمة إلى النازحين واللاجئين عامة، والنازحين الفلسطينين الذين نزحوا ما بين سنة 2014 إلى 2017 من الأجزاء الأخرى في العراق إلى إقليم كوردستان".

وأضاف أنه "جرى كذلك الحديث عن الأوضاع الإنسانية لمواطني فلسطين وآلية إرسال المساعدات الإنسانية إليهم".

وأكد رئيس مؤسسة بارزاني الخيرية "استعداد المؤسسة لإرسال المساعدات الإنسانية إلى المتضررين والتزام المؤسسة بمساعدة أي انسان يحتاج إلى المساعدة دون النظر إلى الاختلافات في العالم أجمع".