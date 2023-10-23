السوداني يوجّه بتشكيل لجنة للتحقيق في ملابسات حادثة مخمور

أربيل (كوردستان 24)- وجّه رئيس مجلس الوزراء العراقي القائد العام للقوات المسلحة، محمد شياع السوداني، بتشكيل لجنة عالية المستوى للتحقيق في ملابسات حادثة مخمور ومعرفة حيثياتها.

وقال الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة، يحيى رسول، إن رئيس مجلس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة تابع ملابسات الحادث الذي حصل، اليوم الأحد، ضمن قاطع مخمور، والذي أدى لوقوع 3 ضحايا وإصابة سبعة آخرين من الطرفين بالقرب من إحدى النقاط الأمنية.

وأضاف في بيان: وجه سيادته بتشكيل لجنة عالية المستوى للتحقيق في ملابسات الحادث ومعرفة حيثياته، وما نتج عنه من تضحيات مشدداً على جميع القادة والآمرين بالمستويات كافة بضرورة ضبط النفس سواء من قطعات الحكومة الاتحادية أم البيشمركة وبأهمية التصرف بحكمة عالية وتغليب المصالح العليا وتعزيز المشتركات وتفويت الفرصة على أعداء العراق الذي أعطى رسالة للعالم أجمع بتوحد أبناء شعبه الأبي.