وزير الدفاع الأميركي يحذّر أطرافاً من توسيع النزاع بين إسرائيل وحماس

أربيل (كوردستان 24)- حذّر وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن من أن بلاده لن تتردد في التحرك عسكرياً ضد أي منظمة أو بلد يسعى إلى توسيع النزاع في الشرق الأوسط بين إسرائيل وحركة حماس.

جاء ذلك، في أعقاب إعلان البنتاغون تعزيز انتشاره العسكري في المنطقة لمواجهة التصعيد الأخير من جانب إيران وقواتها بالوكالة.

وقال أوستن: من يسعون إلى توسيع النزاع (...) نصيحتنا هي لا تقوموا بذلك. نحتفظ بحقنا في الدفاع عن أنفسنا، ولن نتردد تالياً في التحرك، وفق ما نقلته قناة ABC NEWS الأميركية.

وأشار وزير الدفاع الأميركي إلى احتمال حدوث تصعيد كبير للهجمات على القوات والمواطنين الأميركيين في الشرق الأوسط.

وقال أوستن: نرى احتمالاً لتصعيد كبير في الهجمات على قواتنا ومواطنينا في جميع أنحاء المنطقة.

يأتي ذلك، بعد أكثر من 15 يوماً على شنِّ حركة حماس هجوماً على إسرائيل هو الأعنف في تاريخ الدولة العبرية التي ردّت بقصف مركّز متواصل على قطاع غزة وحشد عشرات الآلاف من جنودها عند حدوده استعداداً لعملية برية.

وارتفعت حصيلة القتلى في قطاع غزة إلى 4651 قتيلاً بينهم 1873 طفلاً و1023 امرأة و187 مسناً، فيما أصيب 14245 شخصاً بجروح مختلفة، وفق ما أعلنته وزارة الصحة التابعة لحركة حماس.

وقتل أكثر من 1400 شخص في الجانب الإسرائيلي معظمهم مدنيون قضوا في اليوم الأول لهجوم حماس، بحسب السلطات الإسرائيلية.