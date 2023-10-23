سیاسة

رئيس حكومة إقليم كوردستان يستقبل السفير الباكستاني لدى العراق

author_image Kurdistan24 اربیل
کوردستان

أربيل (كوردستان 24)- استقبل رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني، اليوم الاثنين، السفير الباكستاني لدى العراق أحمد أمجد علي، بمناسبة انتهاء مهامه.

وبحث الجانبان، سبل تعزيز العلاقات الثنائية، ولا سيّما في مجال التجارة والاستثمار.

وأعرب رئيس الحكومة عن شكره للسفير على جهوده التي بذلها في توطيد العلاقات بين إقليم كوردستان وباكستان، وتمنى له التوفيق والنجاح في مهامه المستقبلية.

من جانبه، أشاد السفير الباكستاني بالتقدم الذي يشهده الإقليم في البناء والإعمار، معرباً عن تقديره للدعم والتعاون الذي تلقاه من الجهات المعنية في حكومة إقليم كوردستان من أجل إنجاح مهمته خلال فترة عمله الدبلوماسي في العراق.

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