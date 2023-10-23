إقليم كوردستان يُصدِّر 250 طناً من البطاطا إلى السعودية

أربيل (كوردستان 24)- من المقرّر أن يصدّر إقليم كوردستان اليوم الاثنين، 250 طناً من البطاطا إلى المملكة العربية السعودية، كجزءٍ من الكمية المتفق عليها بين الجانبين.

وفي وقتٍ سابق، وقّعت حكومة إقليم كوردستان اتفاقية مع عدة شركاتٍ سعودية لتصدير 3000 طن من البطاطا إلى المملكة.

وقال مدير عام زراعة أربيل هيمن سيد مراد، إن اهتمام التشكيلة التاسعة لمجلس وزراء الإقليم بالقطاع الزراعي "أدى إلى زيادة كمية إنتاج المزارعين في كوردستان خلال السنوات الماضية".

وأضاف في حديثٍ لـ كوردستان 24، أن حكومة الإقليم "صدّرت عام 2023 الجاري 600 ألف طن من منتجات مزارعي أربيل وحدها، وتمكّن إنتاج كوردستان من تلبية حاجة السوق المحلية في العراق".

من جانبه، أكّد مدير عام التجارة والزراعة في إقليم كوردستان نوزاد شيخ كامل، أن مجلس الوزراء التاسع، برئاسة مسرور بارزاني، "أولى اهتماماً خاصاً بالقطاع الخاص والزراعة، لزيادة الإنتاج المحلي".

وقال في حديثٍ لـ كوردستان 24، إن الإقليم "في بداية مرحلة جديدة لتسويق منتجاته للخارج، وسنساعد التجار الراغبين بتصدير منتجاتهم".

وكان إقليم كوردستان صدّر الاسبوع الماضي 100 طن من البطاطا إلى المملكة العربية السعودية، على أن تُصدّر اليوم 250 طناً آخر.

وفي وقتٍ سابق، وقّعت حكومة إقليم كوردستان اتفاقية مع عددٍ من الشركات الإماراتية لتصدير 10 آلاف طن من بطاطا كوردستان.