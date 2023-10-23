نيجيرفان بارزاني يلتقي القنصل الأميركي العام بإقليم كوردستان

أربيل (كوردستان 24)- استقبل رئيس إقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني، اليوم الاثنين، القنصل الأميركي العام في الإقليم مارك سترو .

وتبادل الجانبان وجهات النظر حول آخر التطورات في المنطقة والحوادث التي تستهدف قوات التحالف والتنسيق الأمني ​​بين أربيل وبغداد.

وأعربا عن قلقهما إزاء احتمال ومخاطر تصاعد التوترات وعواقبها في الشرق الأوسط.

كما شددا على أهمية الحماية المستمرة لقوات التحالف والمبعوثين الدبلوماسيين في العراق وإقليم كوردستان.

وجدد الجانبان التأكيد على التعاون والتنسيق الأمني ​​بين القوات العراقية والبيشمركة للحفاظ على السلام والاستقرار.

وكان مناقشة العديد من القضايا ذات الاهتمام المشترك موضوعاً آخر للاجتماع.