إسرائيل توافق على طلب واشنطن بتأجيل الدخول البري إلى غزة

أربيل (كوردستان 24)- أعلنت إسرائيل، الاثنين، عن موافقتها على طلب واشنطن بتأجيل الدخول البري إلى قطاع غزة، لحين وصول قوات أميركية إضافية.

وكانت الولايات المتحدة أبلغت إسرائيل عن عزمها على إرسال قواتٍ إضافية إلى الشرق الأوسط استعداداً للمناورة البرية، خوفاً من تزايد هجمات الفصائل المقربة من إيران على قواتها في المنطقة.

وذكر مسؤولون إسرائيليون أن أسباب أخرى وراء تأجيل العملية، مثل شحذ الجاهزية العملياتية لقواتهم، ومحاولة إيجاد حل لقضية الأسرى لدى حماس وإمكانية تنفيذ صفقات إطلاق سراح إضافية.

ووفق إذاعة الجيش الإسرائيلي، فإن إرسال واشنطن تعزيزات عسكرية إلى الشرق الأوسط يصب في مصلحة إسرائيل، لأن ذلك سيساعد على التعامل بشكل مشترك مع الهجمات في مختلف الساحات التي قد تتزايد في المراحل المقبلة من الحرب.

وتوالت الهجمات على مواقع أميركية في العراق وسوريا منذ بداية الحرب بين إسرائيل وحماس، آخرها إعلان جماعة تطلق على نفسها اسم "المقاومة الإسلامية في العراق" استهداف قاعدة عين الأسد الجوية بمحافظة الأنبار.

يأتي ذلك، بعد أكثر من 15 يوماً على شنِّ حركة حماس هجوماً على إسرائيل هو الأعنف في تاريخ الدولة العبرية التي ردّت بقصف مركّز متواصل على قطاع غزة وحشد عشرات الآلاف من جنودها عند حدوده استعداداً لعملية برية.

وارتفعت حصيلة القتلى في قطاع غزة إلى 4651 قتيلاً بينهم 1873 طفلاً و1023 امرأة و187 مسناً، فيما أصيب 14245 شخصاً بجروح مختلفة، وفق ما أعلنته وزارة الصحة التابعة لحركة حماس.

وقتل أكثر من 1400 شخص في الجانب الإسرائيلي معظمهم مدنيون قضوا في اليوم الأول لهجوم حماس، بحسب السلطات الإسرائيلية.