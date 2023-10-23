رئيس حكومة كوردستان يستقبل رئيس المؤتمر القومي الكوردي

أربيل (كوردستان24)- استقبل رئيس حكومة كوردستان مسرور بارزاني، رئيس المؤتمر القومي الكوردي في شمال أمريكا الدكتور إبراهيم صالح.

وقال رئيس الحكومة في بيان له اليوم الاثنين 23 اكتوبر 2023 "استقبلنا اليوم رئيس المؤتمر القومي الكوردي في شمال أمريكا (KNC) السيّد الدكتور إبراهيم صالح".

وأضاف بيان رئيس حكومة كوردستان "وتبادلنا خلال اللقاء وجهات النظر بشأن أعمال ومشاريع وأنشطة المؤتمر القومي الكوردي والجالية الكوردستانية في شمال أمريكا بشكل عام، مع التأكيد على توحيد قوى الجالية الكوردستانية وإمكاناتها وجهودها في الدفاع عن الحقوق المشروعة لشعب كوردستان".