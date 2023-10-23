الرئيس بارزاني يُعزّي ذوي شَهيدي حادثة جبل قرجوخ

أربيل (كوردستان 24)- عزّى الرئيس مسعود بارزاني، اليوم الاثنين 23 تشرين الأول أكتوبر 2023، ذوي شهيدي حادثة يوم أمس في جبل قرجوخ.

وذكر مقر البارزاني في بيان، اطلعت عليه كوردستان24، أن "الرئيس مسعود بارزاني أجرى اتصالاً هاتفياً بعائلتي الشهيدين، الشهيد العقيد قهار جوهر قهار، والشهيد هاوري جوهر رحمان، اليوم الاثنين، وقدم للعائلتين التعازي، وأعرب لهما عن حُزنه العميق".

وأصدرت رئاسة أركان وزارة البيشمركة، اليوم الاثنين، بياناً بشأن الاشتباك المسلح الذي وقع مع عناصر في الجيش العراقي في مخمور أمس الأحد، أكّدت فيه على التزامها بالعمل مع الحكومة الاتحادية من أجل حلٍّ جذري لتحقيق الأمن والاستقرار في جميع أنحاء العراق.

وجاء في بيان الوزارة: "مع الأسف وقع حادث مؤسف في منطقة مخمور يوم أمس، والذي أدى إلى وقوع شهداء ومصابين من الجانبين".

وأضاف: "وإذ نُعرب عن حُزننا العميق وتعازينا لأُسر الضحايا، فإننا نتمنى الشفاء العاجل للمصابين".

وتابع: "ونؤكد على التزامنا بالعمل مع الحكومة الاتحادية من أجل حل جذري ودائمي، بما يحقق الأمن والاستقرار في جميع أنحاء العراق".

وأكد البيان "أننا ندعم ما جاء في بيان القائد العام للقوات المسلحة لإجراء تحقيق سريع وشفاف في الحادث لتحديد أسبابه، وإيجاد الحلول المناسبة لتعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة".

وكان رئيس مجلس الوزراء العراقي القائد العام للقوات المسلحة، محمد شياع السوداني، وجّه بتشكيل لجنة عالية المستوى للتحقيق في ملابسات حادثة مخمور ومعرفة حيثياتها.

وقال الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة، يحيى رسول، إن "رئيس مجلس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة تابع ملابسات الحادث الذي حصل، الأحد، ضمن قاطع مخمور، والذي أدى لوقوع 3 ضحايا وإصابة سبعة آخرين من الطرفين بالقرب من إحدى النقاط الأمنية".

وأضاف في بيان: "وجه سيادته بتشكيل لجنة عالية المستوى للتحقيق في ملابسات الحادث ومعرفة حيثياته، وما نتج عنه من تضحيات".

وتابع: "شدد على جميع القادة والآمرين بالمستويات كافة بضرورة ضبط النفس سواء من قطعات الحكومة الاتحادية أم البيشمركة وبأهمية التصرف بحكمة عالية وتغليب المصالح العليا وتعزيز المشتركات وتفويت الفرصة على أعداء العراق الذي أعطى رسالة للعالم أجمع بتوحد أبناء شعبه الأبي".