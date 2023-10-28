أمن

أردوغان يطالب إسرائيل بوضع حدٍّ لهجماتها على غزة

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رجب طيب أردوغان
رجب طيب أردوغان
الشرق الاوسط أردوغان إسرائيل غزة حماس أفيخاي أدرعي

أربيل (كوردستان 24)- طالب الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إسرائيل بوقف الحرب على قطاع غزة والتي بدأت منذ 20 يوماً.

وقال أردوغان عبر منصة (إكس): "عمليات القصف الإسرائيلية التي تكثفت مساء أمس (الجمعة) على غزة استهدفت مجدداً نساء وأطفالاً ومدنيين أبرياء وعمقت الأزمة الإنسانية الحالية".

وأضاف: "على إسرائيل أن توقف هذا الجنون فوراً وتضع حداً لهجماتها".

يأتي ذلك، بينما أعلن الجيش الإسرائيلي، عن استهدف 150 هدفاً في شمالي قطاع غزة، ليل الجمعة السبت، "من بينها أنفاق يستخدمها الإرهابيون ومواقع قتال تحت الأرض ومنشآت أخرى، وقد قتل عدة إرهابيين من حماس".

وأكّد المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي عبر منصة "إكس"، أن "نحو 100 طائرة حربية شاركت خلال الغارات الهجومية الليلة الماضية باستخدام مئات الصواريخ ودمرت مئات الأهداف لحماس".

وكانت حركة حماس أعلنت من جانبها أن مقاتليها مستعدون لمواجهة هجمات إسرائيل "بكامل قوتهم" بعدما وسع الجيش الإسرائيلي هجماته الجوية والبرية على قطاع غزة.

وأعلنت حماس أن مقاتليها يشتبكون مع القوات الإسرائيلية في مناطق قريبة من الحدود مع إسرائيل، بعدما كثفت إسرائيل هجماتها على غزة.

واستمر انقطاع خدمات الإنترنت والاتصالات لأكثر من عشر ساعات حتى وقت مبكر يوم السبت. وقالت شركات الاتصالات وجمعية الهلال الأحمر إن الانقطاع بسبب القصف الإسرائيلي.

 

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