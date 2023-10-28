تضامناً مع غزة.. كاظم الساهر يؤجّل حفلين غنائيين في قطر وعمان

أربيل (كوردستان 24)- أعلن المطرب العراقي كاظم الساهر، السبت، عن تأجيل حفلين غنائيين كان من المقرّر إحياءهما في قطر وعمان.

وقال الساهر عبر الفيسبوك: "بسبب الظروف المأساوية في غزّة، نضطر آسفين لتأجيل حفلي قطر وعمان إلى أجل غير مسمّى، وسيتمّ إعادة ثمن البطاقات المباعة في أقرب وقت ممكن".

وأضاف: "لمن اشترى البطاقات عبر الإنترنت، سيتم إعادة المبلغ الكامل تلقائياً إلى نفس الحساب البنكي الذي تم الشراء منه. وأما الذين اشتروا بطاقاتهم نقداً، فسيتم الاتصال بهم خلال الايام القليلة القادمة وإعادة المبلغ نقداً في نقاط البيع لدينا".

ويتعرض قطاع غزة لقصفٍ جوي بدأته إسرائيل منذ السابع من 20 يوماً، رداً على عمليةٍ عسكرية نفذتها حركة حماس داخل مستوطنات إسرائيلية في "غلاف غزة" أسفرت عن مقتل أكثر من 1400 شخص، بينهم أطفال ونساء.

واليوم السبت، أعلن الجيش الإسرائيلي، عن استهدف 150 هدفاً في شمالي قطاع غزة، "من بينها أنفاق يستخدمها الإرهابيون ومواقع قتال تحت الأرض ومنشآت أخرى، وقد قتل عدة إرهابيين من حماس".

وأكّد المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي عبر منصة "إكس"، أن "نحو 100 طائرة حربية شاركت خلال الغارات الهجومية الليلة الماضية باستخدام مئات الصواريخ ودمرت مئات الأهداف لحماس".

وكانت حركة حماس أعلنت من جانبها أن مقاتليها مستعدون لمواجهة هجمات إسرائيل "بكامل قوتهم" بعدما وسع الجيش الإسرائيلي هجماته الجوية والبرية على قطاع غزة.

وأعلنت حماس أن مقاتليها يشتبكون مع القوات الإسرائيلية في مناطق قريبة من الحدود مع إسرائيل، بعدما كثفت إسرائيل هجماتها على غزة.