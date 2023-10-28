الرئيس بارزاني يستقبل سفير فرنسا في العراق

أربيل (كوردستان 24)- استقبل الرئيس مسعود بارزاني، اليوم السبت، بمصيف صلاح الدين، سفير فرنسا لدى العراق إيريك شوفاليه.

وفي مستهل اللقاء، نقل شوفاليه تحيات الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون للرئيس بارزاني، كما تبادلا وجهات النظر بشأن الوضع السياسي العام في المنطقة ومخاوف المرحلة المقبلة.

في غضون ذلك، أشاد سفير فرنسا بقرار الرئيس بارزاني التبرع بمقر المجلس القيادي للحزب الديمقراطي الكوردستاني لجامعة كركوك، بهدف تهدئة الأوضاع، واصفاً القرار بـ "الحكيم".

وكانت العلاقات بين حكومة إقليم كوردستان والحكومة العراقية موضوعاً آخر للاجتماع، وأعرب شوفاليه عن تقديره للجهود المبذولة لحل القضايا.