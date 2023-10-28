سیاسة

رئيس حكومة إقليم كوردستان يستقبل سفير فرنسا لدى العراق

author_image Kurdistan24 اربیل
رئيس حكومة إقليم كوردستان والسفير الفرنسي
رئيس حكومة إقليم كوردستان والسفير الفرنسي
کوردستان

أربيل (كوردستان 24)- استقبل رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني، اليوم السبت 28 تشرين الأول (أكتوبر) 2023، سفير فرنسا لدى العراق إيريك شوفالييه.

وبحث الجانبان خلال الاجتماع، آخر المستجدات والتطورات إزاء الأوضاع السياسية في العراق والمنطقة بشكل عام، وسبل تعزيز العلاقات الثنائية.

وتمحور الاجتماع بشأن ضرورة تأمين الحقوق الدستورية والاستحقاقات المالية لإقليم كوردستان، ولا سيّما بعد تقديم حكومة الإقليم، التوضيحات اللازمة، المدعومة بالبيانات والمعلومات الدقيقة، إلى اللجنة المالية في مجلس النواب والجهات المعنية في الحكومة الاتحادية، والتي يجب عليها إرسال الاستحقاقات المالية للإقليم، إذ لا يمكن أن يستمر انتهاك حقوق متقاضي الرواتب في الإقليم.

كذلك تطرق الاجتماع أهمية الحفاظ على أمن واستقرار العراق وإقليم كوردستان، وحماية البعثات الدبلوماسية وقوات التحالف الدولي.

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