إيلون ماسك يضمن تفعيل الإنترنت عبر "ستارلينك" للمنظمات "المعترف بها" في غزة

أربيل (كوردستان 24)- أعلن الملياردير الأمريكي إيلون ماسك السبت، أنّ خدمة الإنترنت عبر نظام "ستارلينك" للأقمار الصناعية ستؤمن الاتصالات لـ"منظمات الإغاثة المُعترف بها دولياً" في غزة، والمنقطعة عن العالم منذ الجمعة بسبب قطع الاتصالات والإنترنت.

وكتب إيلون ماسك على منصة "اكس" (تويتر سابقاً) المملوكة له "ستدعم ستارلينك تواصل منظمات الإغاثة المعترف بها دولياً في غزة".

إعلان ماسك جاء رداً على رسالة من النائبة الديمقراطية في مجلس النواب الأمريكي ألكساندريا أوكازيو كورتيز التي اعتبرت السبت أن قطع الاتصالات في الأراضي الفلسطينية "غير مقبول".

وينفذ الجيش الإسرائيلي عمليات قصف مُدمرة على القطاع المحاصر البالغة مساحته 362 كيلومتراً مُربعاً منذ السابع من تشرين الأول أكتوبر رداً على هجوم غير مسبوق شنته حركة حماس داخل إسرائيل وأسفر عن مقتل 1400 شخص معظمهم من المدنيين بحسب السلطات.

وأعلنت وزارة الصحة التابعة لحركة "حماس" السبت، أنّ حصيلة القصف الإسرائيلي المستمر ارتفعت إلى 7703 قتلى بينهم 3500 طفل.

وفي اليوم الثاني والعشرين للنزاع، بات قطاع غزة الذي يقطنه نحو 2,4 مليون نسمة، وتسيطر عليه حركة "حماس"، مقطوعاً عن العالم مع توقف الاتصالات وخدمة الانترنت.

ونُشرت خدمة الإنترنت عبر شبكة "ستارلينك" Starlink للأقمار الصناعية التي طورتها شركة "سبايس إكس" SpaceX التابعة لإيلون ماسك، في أوكرانيا بعيد بدء النزاع فيه في شباط فبراير 2022.

وفي أيلول سبتمبر، أعلن الملياردير الأمريكي أنه منع العام الماضي هجوماً أوكرانياً على قاعدة بحرية روسية من خلال رفضه طلب كييف تفعيل هذه الخدمة في البحر الأسود، بالقرب من شبه جزيرة القرم التي ضمتها موسكو.

وكتب على موقع "اكس"، "تلقينا طلباً عاجلاً من السلطات الحكومية لتفعيل ستارلينك حتى سيفاستوبول".

وأضاف "كانت النية الواضحة إغراق معظم الأسطول الروسي الراسي" هناك.

ودان مستشار الرئاسة الأوكرانية ميخايلو بودولياك هذه التصريحات بشدة.

وتشكل مدينة سيفاستوبول في شبه جزيرة القرم التي ضمتها موسكو في 2014 قاعدة للأسطول الروسي في البحر الأسود.

المصدر: AFP