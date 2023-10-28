العدد المثالي من الخطوات اليومية المطلوبة للتمتع بصحةٍ جيدة

أربيل (كوردستان 24)- حددت دراسة دولية أجرتها جامعة غرناطة، أن 8000 خطوة يومياً هي العدد المثالي الذي يضمن لمعظم الأشخاص الحصول على أكبر الفوائد، كما أظهرت أن الوتيرة التي تمشي بها توفر فوائد إضافية.

الدراسة التي نقلت نتائجها مجلة "ساينس ديلي"، قدمت أول دليل علمي على عدد الخطوات التي يتعين عليك اتخاذها يومياً لتقليل خطر الوفاة المبكرة بشكل كبير وهي 8000، لافتة إلى أنه وبالنظر إلى متوسط طول الخطوة البشرية (76 سنتيمتراً للرجال و67 سنتيمتراً للنساء)، فإن اتخاذ 8000 خطوة يُعادل المشي حوالي 6.4 كيلومتر يومياً.

وأُجري البحث بالتعاون بين باحثين من هولندا (المركز الطبي بجامعة رادبود)، وإسبانيا (جامعتي غرناطة وكاستيلا لا مانشا) والولايات المتحدة (جامعة ولاية آيوا)، حيث أظهر الباحثون للدراسة التي نشرت هذا الأسبوع في إحدى المجلات الرائدة في مجال أمراض القلب في العالم (مجلة الكلية الأمريكية لأمراض القلب) أن الوتيرة التي نمشي بها لها فوائد إضافية، وأن المشي بسرعة أفضل من المشي ببطء.

وفقاً للدراسة، كلما زاد عدد الخطوات التي تتخذها، كلما كان ذلك أفضل، وأنه لا يوجد عدد مفرط من الخطوات التي ثبت أنها ضارة بالصحة، مشيراً إلى أن مابين 7000 - إلى 9000 خطوة يومياً يعد هدفاً صحياً معقولاً لمعظم الناس.

الباحثون بنوا دراستهم على مراجعة منهجية وتحليل للبيانات من اثنتي عشرة دراسة دولية شملت أكثر من 110.000 مشارك، وتتلخص أهمية الدراسة حسب الباحثين في تقديم أهداف بسيطة وملموسة لعدد الخطوات اليومية التي يمكن للأشخاص قياسها بسهولة باستخدام هواتفهم وساعاتهم الذكية أو الأساور، وبالتالي المساهمة في تحسين صحة الناس.