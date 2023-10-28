البنتاغون ينفي مشاركة قواته في العمليات البرية ضد غزة

أربيل (كوردستان 24)- أعلن المتحدث الرسمي باسم البنتاغون، اليوم السبت 28 تشرين الأول، أن القوات الأمريكية لا تشارك في العمليات البرية للجيش الإسرائيلي في قطاع غزة.

وقال المتحدث لوكالة "تاس" معلقاً على ما نشرته وكالة "تسنيم" الإيرانية بشأن مشاركة 5 آلاف جندي أمريكي في العملية البرية التي بدأتها إسرائيل في قطاع غزة: "هذه تقارير غير صحيحة. لا توجد أي قوات أمريكية مشاركة في العمليات البرية في غزة".

إلا أن موقع "أكسيوس" الإخباري نقل عن مصادر أمريكية وإسرائيلية قولها، إن واشنطن أرسلت جنرالاً وضباطاً آخرين لتقديم المشورة لقيادة الجيش الإسرائيلي في عمليته بغزة.

وذكر الموقع أن مسؤولاً إسرائيلياً أبلغه أن الجنرال الأمريكي جيمس غلين من قوات مشاة البحرية الأمريكية، الذي أرسل لتقديم المشورة، سبقت له قيادة العمليات الخاصة لقوات مشاة البحرية وشارك في العمليات ضد تنظيم داعش في العراق.

وأوضح الموقع أن غلين والعسكريين الأمريكيين الآخرين لا يديرون العمليات وإنما يقدمون المشورة العسكرية للجيش الإسرائيلي بشأن عملياته في غزة، التي تركز بشكل مبدئي على الغزو البري الإسرائيلي المرتقب للقطاع.

كما قال الموقع إن هؤلاء أطلعوا العسكريين الإسرائيليين على الدروس التي استفادوها من محاربة داعش في الموصل.

فيما نقل الموقع عن مصادر وصفها بالمطلعة على هذا الأمر أن غلين من غير المتوقع أن يبقى في إسرائيل لمتابعة الغزو البري المنتظر.

وكان البيت الأبيض قد أكد في وقت سابق، أنه يريد من إسرائيل تنفيذ العمليات العسكرية في قطاع غزة بطريقة تتفق مع قوانين الحرب.