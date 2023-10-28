هوراماني: خلافاً لكل التصريحات والأحاديث التي قيلت في الاجتماعات فقد تأخر إرسال مبلغ الـ 700 مليار دينار

أربيل (كوردستان 24)- قال المتحدث باسم حكومة إقليم كوردستان بيشوا هوراماني، اليوم السبت، إنه خلافاً لكل التصريحات والأحاديث التي قيلت في الاجتماعات، فقد تأخر إرسال مبلغ الـ 700 مليار دينار للإقليم من قبل بغداد.

وقال هوراماني في بيان، تلقت كوردستان24 نسخةً منه، إنه "كان مُقرراً إرسال مبلغ الـ 700 مليار دينار المُخصص لرواتب موظفي إقليم كوردستان في الأسبوع الماضي، وأن نبدأ بتوزيع الرواتب على الموظفين"، مضيفاً: "لكن مرةً أُخرى وخلافاً لكل التصريحات والأحاديث التي قيلت في الاجتماعات والاتفاقات، فقد تأخر إرسال الأموال".

وتابع: "نود أن يتم اتخاذُ قرارٍ نهائي وجذري بخصوص هذه القضية، وأن لا يتعرض موظفو إقليم كوردستان للعوائق والصعوبات".

وفيما يلي نص البيان:

بيان من المتحدث باسم حكومة إقليم كوردستان بشأن رواتب موظفي الإقليم

كان مُقرراً إرسال مبلغ الـ 700 مليار دينار المُخصص لرواتب موظفي إقليم كوردستان في الأسبوع الماضي، وأن نبدأ بتوزيع الرواتب على الموظفين، لكن مرةً أُخرى وخلافاً لكل التصريحات والأحاديث التي قيلت في الاجتماعات والاتفاقات، فقد تأخر إرسال الأموال.

خلال هذا الأسبوع سيزور وفد من إقليم كوردستان بغداد، ويوم الثلاثاء المقبل ستعقد الحكومة الاتحادية اجتماعها، ونود أن يتم اتخاذُ قرارٍ نهائي وجذري بخصوص هذه القضية، وأن لا يتعرض موظفو إقليم كوردستان للعوائق والصعوبات.

في الفترة الماضية أظهرت حكومة إقليم كوردستان نوايا حسنة للتوصل إلى اتفاق ونتيجة مع الحكومة الاتحادية. لم يتبق على عاتقنا شيء لنفعله، لكن إذا استمر الوضع على هذا النحو، فلا يُمكننا البقاء صامتين إزاء انتهاك الحقوق الدستورية لشعب إقليم كوردستان.

بيشوا هوراماني

المتحدث باسم حكومة إقليم كوردستان