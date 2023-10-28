سیاسة

هوراماني: خلافاً لكل التصريحات والأحاديث التي قيلت في الاجتماعات فقد تأخر إرسال مبلغ الـ 700 مليار دينار

author_image Kurdistan24 اربیل
المتحدث باسم حكومة إقليم كوردستان بيشوا هوراماني
المتحدث باسم حكومة إقليم كوردستان بيشوا هوراماني
کوردستان المتحدث باسم حكومة إقليم كوردستان بيشوا هوراماني رواتب موظفي الإقليم الـ 700 مليار دينار

أربيل (كوردستان 24)- قال المتحدث باسم حكومة إقليم كوردستان بيشوا هوراماني، اليوم السبت، إنه خلافاً لكل التصريحات والأحاديث التي قيلت في الاجتماعات، فقد تأخر إرسال مبلغ الـ 700 مليار دينار للإقليم من قبل بغداد.

وقال هوراماني في بيان، تلقت كوردستان24 نسخةً منه، إنه "كان مُقرراً إرسال مبلغ الـ 700 مليار دينار المُخصص لرواتب موظفي إقليم كوردستان في الأسبوع الماضي، وأن نبدأ بتوزيع الرواتب على الموظفين"، مضيفاً: "لكن مرةً أُخرى وخلافاً لكل التصريحات والأحاديث التي قيلت في الاجتماعات والاتفاقات، فقد تأخر إرسال الأموال".

وتابع: "نود أن يتم اتخاذُ قرارٍ نهائي وجذري بخصوص هذه القضية، وأن لا يتعرض موظفو إقليم كوردستان للعوائق والصعوبات".

وفيما يلي نص البيان:

بيان من المتحدث باسم حكومة إقليم كوردستان بشأن رواتب موظفي الإقليم

كان مُقرراً إرسال مبلغ الـ 700 مليار دينار المُخصص لرواتب موظفي إقليم كوردستان في الأسبوع الماضي، وأن نبدأ بتوزيع الرواتب على الموظفين، لكن مرةً أُخرى وخلافاً لكل التصريحات والأحاديث التي قيلت في الاجتماعات والاتفاقات، فقد تأخر إرسال الأموال.

خلال هذا الأسبوع سيزور وفد من إقليم كوردستان بغداد، ويوم الثلاثاء المقبل ستعقد الحكومة الاتحادية اجتماعها، ونود أن يتم اتخاذُ قرارٍ نهائي وجذري بخصوص هذه القضية، وأن لا يتعرض موظفو إقليم كوردستان للعوائق والصعوبات.

في الفترة الماضية أظهرت حكومة إقليم كوردستان نوايا حسنة للتوصل إلى اتفاق ونتيجة مع الحكومة الاتحادية. لم يتبق على عاتقنا شيء لنفعله، لكن إذا استمر الوضع على هذا النحو، فلا يُمكننا البقاء صامتين إزاء انتهاك الحقوق الدستورية لشعب إقليم كوردستان.

بيشوا هوراماني 

المتحدث باسم حكومة إقليم كوردستان

Kurdistan24 ©Copyright 2021
جميع الحقوق محفوظة
استمع إلى راديو كوردستان24
عبر الموجات التالية
حمّل تطبيق
كوردستان24
Eutelsat11677 H 5040
NileSat11354 V 27500
Hotbird11373 H 27500
100.7FM
SLEMANI   HALABJA
99.7FM
ERBIL   KIRKUK   DUHOK
App Store Google Play Galaxy Store Huawei Store
خریطة الموقع -  سیاسة الخصوصیة -  من نحن -  اتصل بنا -  الترددات والتطبيقات -  فرص عمل -  أرشيف