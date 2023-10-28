سیاسة

الجمهوري مايك بنس يُعلن انسحابه من السباق الرئاسي الأمريكي

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نائب الرئيس الأمريكي السابق مايك بنس
نائب الرئيس الأمريكي السابق مايك بنس
العالم نائب الرئيس الأمريكي السابق مايك بنس الانسحاب السباق الرئاسي الأمريكي

أربيل (كوردستان 24)- أعلن نائب الرئيس الأمريكي السابق مايك بنس السبت انسحابه من السباق الرئاسي الأمريكي، قائلاً "هذا ليس وقتي".

وفي حديثه خلال الاجتماع السنوي للائتلاف اليهودي الجمهوري في لاس فيغاس، قال بنس "لقد أصبح واضحاً بالنسبة لي أن هذا ليس وقتي"، وأضاف "بعد الكثير من الصلاة والتفكير، قررت تعليق حملتي للرئاسة".

بحسب الاستطلاعات تقتصر نوايا التصويت لبنس على 3,8 بالمئة وفق موقع فايفثيرتيايت المتخصص، وآماله عملياً معدومة في مواجهة الرئيس السابق دونالد ترامب الذي يبدو الأوفر حظاً للفوز بالترشح عن حزبه، على الرغم من متاعبه القضائية.

ولم يعط بنس أي مؤشرات تدل على دعمه أياً من المرشحين في كلمته التي جاء وقعها مُفاجئاً للحاضرين.

ومن المقرّر أن يتحدّث المرشحون الجمهوريون الثمانية في المنتدى في نهاية الأسبوع، لا سيّما ترامب الذي يتصدّر الاستطلاعات وأقرب منافسيه حاكم فلوريدا رون ديسانتيس.

وبعد سنوات من الولاء لترامب، غيّر بنس موقفه بعد اقتحام مناصرين للملياردير الجمهوري مقر الكونغرس في السادس من كانون الثاني يناير 2021.

وكان بنس قد قرر خوض الانتخابات التمهيدية الجمهورية في مواجهة الرئيس السابق لكن حظوظه كانت تبدو ضئيلة منذ البداية.

ويعتبره مناصرو ترامب "خائناً" لمصادقته في الكونغرس على فوز جو بايدن بالرئاسة في العام 2020.

 

المصدر: AFP 

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