سیاسة

الرئيس الفلسطيني يدعو لعقد قمة عربية طارئة

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قطاع غزة
قطاع غزة
الشرق الاوسط غزة فلسطين

أربيل (كوردستان 24)- دعا الرئيس الفلسطيني محمود عباس، اليوم السبت 28 تشرين الأول 2023، لعقد قمة عربية طارئة لبحث تداعيات الحرب التي تشنها إسرائيل على قطاع غزة.

وقال عباس في كلمة خلال اجتماع للجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، إن إسرائيل ردت على قرار الأمم المتحدة بشأن وقف إطلاق النار الإنساني بالاجتياح البري والمزيد من التصعيد.

وتشن إسرائيل غارات جوية على قطاع غزة منذ اقتحمت فصائل فلسطينية بلدات محاذية لقطاع غزة في السابع من أكتوبر تشرين الأول.

يأتي ذلك في وقت يخشى فيه الفلسطينيون في القطاع مزيداً من الكوارث الإنسانية، مع توقع وجود عشرات الجثث تحت الأنقاض جراء القصف الإسرائيلي العنيف الليلة الماضية في أجزاء عديدة من القطاع المكتظ بالسكان.

جاءت هذه التحذيرات في خضم قصف مكثف للجيش الإسرائيلي، اليوم السبت، لأحياء التفاح والشجاعية ومخيم جباليا ومنطقة بيت لاهيا وبيت حانون، بالإضافة إلى مخيم الشاطئ في غزة.

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