أربيل.. بناء أكبر مستشفىً لمُعالجة الحروق بسعة 100 سرير

أربيل (كوردستان 24)- من المُقرر بناء أكبر مستشفىً لمُعالجة الحروق في أربيل بسعة 100 سرير، وبكلفة تبلغ أكثر من تسعة مليارات دينار.

وذكر إعلام محافظة أربيل في بيان، اطلعت عليه كوردستان24، أنه "خلال وقتٍ قريب، سيتم بناء أكبر مستشفى للحروق بسعة 100 سرير في أربيل، وبكلفة تبلغ نحو 9 مليارات و200 مليون دينار".

المستشفى الذي سيسع لـ 100 سرير، سيُبنى على مساحة تُقّدر بنحو 89 ألف مترٍ مُربع. وأشار البيان إلى الانتهاء من كافة الاستعدادات للمباشرة بتنفيذ المشروع، مُضيفاً: "قريباً سيُطرح للمُناقصة ومن ثم سيدخل حيّز التنفيذ".

ولفت إلى أنه "في إطار تعزيز وإيلاء المزيد من الاهتمام بقطاع الصحة العامة، ومن أجل حماية وسلامة أرواح المواطنين، تم خلال العام الماضي إنفاق أكثر من ملياري دينار على القطاع الصحي في المحافظة، تركز على توفير المستلزمات والتجهيزات الطبية للمستشفيات والمراكز الصحية".

وفي وقتٍ سابق، قال مُدير صحة أربيل الدكتور دلوفان محمد في تصريحٍ لـ كوردستان24، "خلال الأشهر الـ 10 الفائتة، زار نحو 594 مريضاً قسم الاستشارات في مستشفى الحروق والجراحة التجميلية"، مبيناً أن "66 من هؤلاء الأشخاص فقدوا حياتهم".

ويبلغ عدد المستشفيات الحكومية والخاصة في إقليم كوردستان 145 مستشفىً، منها 83 حكومية، و62 خاصة، وتقدم جُلها باستمرار الخدمات الصحية للمواطنين.