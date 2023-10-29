سیاسة

سعدي بيره يكشف عن لقاءٍ قريب بين الاتحاد الوطني والديمقراطي الكوردستاني

author_image Kurdistan24 اربیل
سعدي بيره
سعدي بيره
کوردستان سعدي بيره الاتحاد الوطني

أربيل (كوردستان 24)- كشف المتحدث باسم الاتحاد الوطني الكوردستاني، سعدي بيره، عن وجود لقاءٍ قريب بين الاتحاد الوطني والحزب الديمقراطي الكوردستاني.

وقال بيره في حديثٍ لـ كوردستان 24، إن الاجتماع سيتطرق إلى جملةٍ من المواضيع الهامة، من بينها ترتيب البيت الكوردستاني، إضافةً إلى بحث العلاقات بين إقليم كوردستان وبغداد.

ووفق بيره، فإنه من المقرر أيضاً أن يناقش الطرفان الوضع المتأزم الحالي في الشرق الأوسط وتأثيراته على إقليم كوردستان والمنطقة بشكلٍ عام.

وفي وقتٍ سابق، أكّد مصدرٌ مطّلع لـ كوردستان 24، على وجود لقاءٍ قريب بين الاتحاد الوطني الكوردستاني والحزب الديمقراطي الكوردستاني.

يأتي هذا اللقاء، ضمن زيارةٍ للقيادة الجديدة المنتخبة للاتحاد الوطني الكوردستاني خلال مؤتمره الخامس، يناقش خلالها عدة مواضيع في الشأن المحلي والعراقي.

المصدر ذاته، كشف حينها أن الترتيبات لعقد اللقاء صارت جاهزة، ولم يتبقى سوى تحديد موعد الاجتماع.

 

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