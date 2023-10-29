سیاسة

غزة.. ارتفاع عدد القتلى إلى 8005 أشخاص بينهم 3342 طفلا

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غزة
غزة
الشرق الاوسط غزة فلسطين

أربيل (كوردستان 24)-  أعلنت وزارة الصحة في غزة، اليوم الأحد 29 تشرين الأول 2023، إن عدد القتلى في القطاع، جراء القصف الإسرائيلي العنيف والمكثف، ارتفع إلى 8005 أشخاص، بينهم 3342 طفلا، وذلك منذ السابع من أكتوبر الجاري.

وأضافت الوزارة، أن من بين القتلى الذين سقطوا خلال الحرب الإسرائيلية على غزة 2062 امرأة و460 مسنا.

وكانت الوزارة أعلنت أمس السبت مقتل 7650 فلسطينيا، مع إصابة 19450 في قطاع غزة، بينما قتل 114 شخصا، على أيدي الجيش الإسرائيلي والمستوطنين، وسقط أكثر من 1950 جريحا في عمليات الدهم في مختلف مدن ومخيمات اللاجئين في الضفة الغربية المحتلة.

وقالت وزارة الصحة: إن عدد القتلى من الكوادر الطبية ارتفع إلى 116 شخصا، بالإضافة إلى تدمير 25 سيارة إسعاف واستهداف 57 مؤسسة صحية.

وكان المتحدث باسم الدفاع المدني في غزة قال في وقت سابق الأحد إن عدد المفقودين تحت الأنقاض بلغ 1800 "ولا نعلم إن كانوا أحياء أم أمواتا".

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