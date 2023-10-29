محافظ دهوك: الغجر يمتهنون حرفاً جميلة علينا الاستفادة منها

أربيل (كوردستان 24)- صرح محافظ دهوك علي تتر، اليوم الأحد 29 تشرين الأول 2023، أن الغجر لديهم العديد من الأعمال الصالحة والجميلة التي علينا الاستفادة منها.

وجاء ذلك خلال كلمة له، في مهرجان الغجر بدهوك، حيث قال: إن "الغجر ضحوا بالعديد من الشهداء في سبيل إقليم كوردستان، ولديهم أعمال ممتازة ويجب الاستفادة من أعمالهم الجميلة".

وبدأ مهرجان الغجر الأول صباح اليوم في دهوك، بمشاركة مئات الغجر من إقليم كوردستان والعالم، ومن المقرر أن يستمر حتى يوم الاثنين وسيتم مناقشة تاريخ الغجر وعرض أعمالهم اليدوية في المعرض.

محافظ دهوك، أصاف: "لقد احترمنا الغجر دائماً، وقد شاركوا في القتال ضد داعش وفي الدفاع عن أرض كوردستان المقدسة، وأتذكر مجموعة من البيشمركة الأبطال الذين استشهدوا في الوديان وضحوا بأنفسهم من أجل هذه الأرض المقدسة حتى يعيش شعب كوردستان بسلام واستقلالية، ولهم مشاركات في ثورتي كولان وأيلول، والعشرات من الغجر كانوا ضمن صفوف البيشمركة الأبطال".

وطالب تتر المديرية العامة للثقافة في دهوك، "جعل هذا المهرجان مهرجاناً سنوياً و توسيعه والنهوض به في السنوات المقبلة، لإظهار المزيد من دور هذه الطبقة خلال تاريخ كوردستان".

وفي قسم آخر من كلمته، أشار محافظ دهوك أيضا إلى أن "غجر إقليم كوردستان والعالم لديهم مهن جميلة وإبداعات ممتازة، لذلك أعتقد أننا بحاجة إلى الاستفادة من عملهم الجميل ويجب ألا نسمح لمنتجات رواد الأعمال هؤلاء بالاختفاء ".

من المتوقع أن يكون هناك 46000 مواطن من الغجر في إقليم كوردستان، كما أنهم يعيشون في أجزاء كوردستان الأخرى، وينشغل البعض منهم بالحرف اليدوية مثل بناء المنازل وصنع السلال والمهن الأخرى.