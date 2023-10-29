عضو سابق بمجلس النواب العراقي يتوقع إرسال بغداد الـ 700 مليار خلال الأسبوع المقبل

أربيل (كور دستان 24)، أكد عضو سابق في مجلس النواب العراقي أن رواتب موظفي إقليم كوردستان يجب أن ترسل دون معوقات.

عضو مجلس النواب السابق محمد شاكر، قال لـ "كوردستان 24" إن الرواتب حقوق طبيعية لأبناء إقليم كوردستان، ومن المؤسف إننا نشهد هذه الطريقة التي تتعامل بها بغداد مع مسألة الرواتب".

وأضاف، أن وزيرة المالية العراقية طيف سامي، قالت خلال الجلسة الأخيرة لمجلس الوزراء العراقي، إنه إذا لم ترسل كوردستان مراجعة ميزانية بنفقات وإيرادات الأشهر الماضية، فلن نودع الـ 700 مليار في حساب وزراة المالية للإقليم، رغم أن مالية كوردستان كانت أرسلت المعلومات اللازمة عن الـ 6 أشهر الأول من السنة.

وتوقع شاكر، إيداع بغداد الـ 700 مليار في حساب مالية كوردستان، خلال الأسبوع المقبل.

وأعلنت وزراة المالية في حكومة إقليم كوردستان، اليوم، إرسال تقرير (ميزان مراجعة) بإيرادات الإقليم ونفقاته عن 3 أشهر إلى بغداد.

وقالت مالية كوردستان في بيان: "بتوقيع وزير المالية والاقتصاد في حكومة إقليم كوردستان، أرسل تقرير ميزان مراجعة، عن الـ 3 أشهر الماضية، ( تموز آب وأيلول)، بإيرادات ونفقات إقليم كوردستان بالأرقام، إلى الجهات المعنية في بغداد.

وكانت وزارة المالية والاقتصاد في حكومة إقليم كوردستان، كشفت الاسبوع الماضي عن إيرادات إقليم كوردستان ونفقاته للأشهر الـ 6 الأولى من عام 2023 الجاري.

وأعلنت الوزارة أن إيرادات مبيعات وصادرات النفط اعتباراً من الأول من كانون الثاني ولغاية 25 مارس آذار 2023، بلغت تريليونين و935 مليار و935 مليون و72 ألف و500 دينار.

بينما بلغت قيمة النفط المخصص للاستهلاك المحلي اعتباراً من الأول من كانون الثاني ولغاية الـ 30 حزيران 2023، 309 مليار و967 مليون و348 ألف و238 دينار.

وارتفعت الإيرادات غير النفطية لإقليم كوردستان في الأشهر الـ 6 الأولى إلى 2 تريليون و74 مليار و597 مليون و603 ألف دينار.

فيما بلغ حجم الأموال التي أرسلتها بغداد لحكومة الإقليم خلال 6 أشهر 998 مليار دينار.

في حين بلغ حجم القروض المرسلة إلى إقليم كوردستان من قبل مصرفي الرافدين والرشيد، والمصرف التجاري العراقي 1.6 تريليون دينار.

وأكّد وزارة المالية والاقتصاد في حكومة كوردستان أن إجمالي إيرادات الإقليم في الأشهر الـ 6 الأولى من عام 2023 بلغ 7 تريليون و918 مليار و501 مليون و23 ألف و738 دينار.

وبلغ إجمالي نفقات إقليم كوردستان في الأشهر الستة الأولى من عام 2023، 8 تريليونات و 395 مليار و501 مليون و 502 ألف و 638 دينار.

وشكّلت نفقات الرواتب الجزء الأكبر من نفقات حكومة إقليم كوردستان، والتي بلغت 5 تريليونات و646 مليار و 572 مليون و 880 ألف دينار.

وبلغ كلفة بدل إنتاج النفط ونقله ومستحقات الشركات النفطية تريليون و600 مليار و146 مليون و571 ألف و450 دينار.

بينما بلغ تسديد جزء من تكلفة شراء الكهرباء من محطات القطاع الخاص 129 مليار و 815 مليون و 42 ألف و 400 دينار.

أما الإنفاق على المشاريع الاستثمارية والتنموية في المناطق، فبلغ 371 مليار و969 مليون و723 ألف دينار، بينما النفقات الاستهلاكية الأخرى فبلغت 646 مليار و 997 مليون و 285 ألف و 788 دينار.

وقالت الوزارة إن جميع هذه البيانات والمعلومات والأرقام تم تدقيقها والموافقة عليها من قبل لجنة الرقابة المالية المشتركة في الحكومتين (إقليم كوردستان والعراق).

وقالت الوزارة إنه انطلاقاً من مبدأ الشفافية وبهدف تنفيذ سياسة واضحة للإدارة المالية والاقتصادية لإقليم كوردستان ضمن إطار الأجندة الإصلاحية لمجلس الوزراء التاسع، سيتم نشر تقارير دورية كل 6 أشهر عن نفقات الإقليم وإيراداته.