الهلال الأحمر المصري يؤكد عبور 33 شاحنة مساعدات إنسانية إلى غزة اليوم

‌أربيل (كوردستان 24)- أكد أمين عام جمعية الهلال الأحمر المصري بشمال سيناء رائد عبد الناصر، إن 33 شاحنة مساعدات إنسانية وطبية عبرت مساء اليوم الأحد 29 تشرين الأول 2023 إلى قطاع غزة من خلال معبر رفح.

المساعدات هي أكبر دفعة تعبر إلى القطاع من خلال معبر رفح منذ بدء دخول المساعدات قبل نحو 9 أيام، نقلا عن وكالة أنباء العالم العربي.

وتابع، أن الشاحنات محملة بمساعدات إنسانية وأدوية ومستلزمات طبية، ودخلت القطاع بعد إنهاء إجراءات تفتيشها في معبر العوجا التجاري مع إسرائيل.

وأشار، إلى أن إجمالي عدد الشاحنات التي دخلت إلى القطاع بلغ 117 شاحنة حتى اليوم الأحد.

من جانبه أكد بنك الطعام المصري أنه بدأ منذ صباح السبت تحضير شاحنات قافلة إغاثة جديدة لغزة، وستضم 100 شاحنة تحمل 2 مليون كلغ من الإغاثات الغذائية، مشيرا إلى أن القطاع يحتاج ما يقارب 200 شاحنة يوميا لتغطية احتياجات سكانه.

في سياق متصل، وصل نحو 1100 طن من المساعدات إلى العريش بانتظار إدخالها إلى غزة.

وقال محافظ شمال سيناء محمد عبد الفضيل شوشة، إن الهلال الأحمر المصري والتحالف الوطني، الجهتين الوحيدتين المسؤولتين عن التنسيق لدخول المساعدات إلى قطاع غزة، مشيرا إلى وصول 55 طائرة من عدة دول عربية وأجنبية ومنظمات دولية إلى مطار العريش الدولي، محملة بأكثر من 1100 طن من المساعدات الغذائية والأدوية والمستلزمات الطبية والمواد الإغاثية والإنسانية.

وأضاف المحافظ أن 280 شاحنة وصلت إلى محافظة شمال سيناء خلال الفترة الماضية، من 20 مؤسسة أهلية محملة بنحو 4 آلاف طن من المساعدات المتنوعة.

وأشار إلى أنه يتم إدخال المساعدات إلى قطاع غزة، بالتنسيق مع الهلال الأحمر الفلسطيني، والذي يقوم بتحديد الاحتياجات التي سيتم إدخالها سواء الطبية أو الإنسانية أو الأغذية.

وأكد المحافظ أنه يتم تخزين المساعدات التي تصل إلى المحافظة في 7 مخازن مؤمنة، وفي أماكن وسيطة لسهولة نقلها إلى منفذ رفح البري، لافتا إلى تخزين الأدوية التي تحتاج إلى التبريد أو التجميد والتي وصلت على متن 8 طائرات من دول ومنظمات في المخازن الاستراتيجية بمديرية الصحة بالمحافظة.