تركيا تشيد بعلاقاتها مع كوردستان وتؤكد أهمية مواجهة التحديات المشتركة

أربيل (كوردستان 24 )- ألقى محمد مولود ياقوت، القنصل العام التركي في إقليم كوردستان، كلمة اليوم الاحد (29 تشرين الأول 2023)، في حفل بمدينة أربيل بمناسبة الذكرى المئوية لتأسيس الجمهورية التركية، وتطرق خلالها الى العلاقات الثنائية بين اربيل وأنقرة.

ياقوت قال بشأن رد فعل حكومة إقليم كوردستان إبان زلزال شباط الماضي: "هذه فرصة للنعبّر عن امتناننا للتضامن العميق من جانب حكومة الإقليم لإرسالها وعلى الفور المساعدات و فرق الإغاثة إلى المناطق المتضررة".

وأضاف أن "الرئيس نيجيرفان بارزاني كان أحد القادة الذين زاروا المناطق المتضررة من الزلزال وأعربوا عن تعاطفهم مع الضحايا. هذا التعاطف يعكس الصداقة الحقيقية والعميقة بيننا. لذا نحن نقدر ذلك وسنتذكره دائماً".

القنصل التركي اشار الى علاقة أنقرة مع بغداد واربيل، قائلاً: "إن علاقاتنا مع العراق وحكومة إقليم كوردستان لها أهمية خاصة. وقد أكدت زيارة وزير خارجيتنا هاكان فيدان إلى بغداد وأربيل في آب الماضي التزامنا باستقرار العراق وحكومة إقليم كوردستان، كما شددت على أهمية مواجهة التحديات المشتركة".

وأكد القنصل مجددا التزامهم بتطوير التنسيق بين أنقرة وأربيل، مع الأخذ في الاعتبار أن الجانبين لديهما "حدود وتاريخ طويل وروابط ثقافية عميقة"، وقال: "لدينا علاقات متنامية في مجالات مختلفة، منها التجارة، والاستثمار، والتعليم والصحة والسياحة".