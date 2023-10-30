بالتنسيق بين أربيل وبغداد.. إطلاق حملة لمنع تبييض (غسيل) الأموال

أربيل (كوردستان 24)- أطلقت حكومة إقليم كوردستان بالتعاون والتنسيق مع الحكومة الاتحادية حملة لتثبيت سعر الدينار العراقي ومنع ظاهرة غسيل الأموال.

وأغلقت القوات الأمنية عدداً من مكاتب الصيرفة ضمن ما يسمى بـ"سوق بائعي الدولار" في أربيل، وأشار المتحدث باسم سوق العملات في أربيل إلى أنه بالإضافة إلى هذه المكاتب، تم إغلاق عدة أماكن أخرى في شارعي روناكي وبختياري، وإلى جانب إغلاق هذه المكاتب، يجب اتخاذ خطوات أخرى للقضاء على هذه الظاهرة".

وقال المتحدث باسم سوق العملة في أربيل كيفي خوشناو، لكوردستان24: "يجب تشديد نقاط التفتيش وعدم السماح بإخراج الدولار وجلب الدينار من الموصل وبغداد إلى إقليم كوردستان، ما يسبب عدم الاستقرار الاقتصادي".

وأضاف: "بعض المواطنين العرب يشترون الدولار كل يوم من أسواق كوردستان ويبيعون الدنانير، ويجب منعها".

وقال رئيس هيئة النزاهة في إقليم كوردستان أحمد أنور لـ كوردستان24 ، في إشارة إلى القوانين الخاصة لمنع غسل الأموال في كوردستان: إن " الكابينة التاسعة لديها إرشادات محددة لهذا النوع من الفساد"، مضيفاً أن "غسيل الأموال من الجرائم التي ينظر فيها المجتمع الدولي حالياً، لأن هذه الجريمة لا تحدث إلا داخل نفسها، فعلى سبيل المثال، يمكن للمستثمر الذي يقوم بمشروع أن يرتكب هذه الجريمة، لذلك يجب معرفة مصدر أمواله".

وتابع، "بما أن هناك جرائم، يجب أن تكون هناك مواجهة، والإجراءات المطبقة في إقليم كوردستان والعراق على النظام المصرفي ستكون لها نتائج جيدة في المستقبل لمنع غسيل الأموال".