انخفاض سعر خام برنت إلى ما دون الـ 90 دولاراً للبرميل

أربيل (كوردستان 24)- انخفض سعر خام برنت، الذي يُنظر إليه كمؤشر عالمي لسوق النفط، إلى ما دون 90 دولاراً للبرميل، بعد ارتفاعه بنسبة 3% تقريباً يوم الجمعة عقب تكثيف إسرائيل عملياتها، فيما انخفض خام غرب تكساس الوسيط إلى 84 دولاراً.

وتراجعت أسعار النفط ، بعد اتباع إسرائيل نهجاً أكثر حذراً في الهجوم على غزة مما تعهدت به في بداية الأمر، وهو ما عزز التكهنات بأن الصراع قد يظل تحت السيطرة رغم تصريحات إيران الأخيرة.

ورغم إرسال إسرائيل قوات ودبابات إلى شمال غزة رداً على هجوم 7 أكتوبر، إلا أنها تتبع نهجاً تدريجياً يعتمد على رصد تطورات الوضع يوماً بعد يوم بدلاً من الغزو الشامل.

وشهدت أسواق النفط تقلبات بسبب الصراع في غزة ومخاوف انتشاره إلى دول وجماعات أخرى مثل إيران. وتوفر المنطقة ثلث إمدادات النفط الخام العالمية، وهناك مخاوف من أن يؤدي تصعيد الحرب إلى هجمات على ناقلات النفط، وتهديد نقاط التفتيش البحرية، وانخفاض الصادرات من إيران.

وقبل بدء تداولات العقود المستقبلية للنفط الخام اليوم الاثنين في آسيا، حذّرت كل من طهران وواشنطن من أن الصراع قد يستمر في الانتشار. وقالت إيران إن الحرب قد "تجبر الجميع على التحرك". في الوقت نفسه، شهدت الولايات المتحدة "خطراً متزايداً" لانتشار ألسنة الحرب، وفقاً لمستشار الأمن القومي جيك سوليفان.