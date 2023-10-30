محافظ دهوك: الحكومة العراقية لا تسمح لإقليم كوردستان بالاستفادة من موارده الطبيعية

أربيل (كوردستان 24)- أكد محافظ دهوك علي تتر، أن كوردستان لديها مواردها الطبيعة، والتي لو سمحت الحكومة العراقية لنا بالاستفادة منها، لم نكن لنضطر إلى طلب العون أو مد أيدينا لأحد.

وجاء ذلك خلال كلمة تتر في مؤتمر "النفايات الطبية والتحديات والفرص"، الذي عقده الاتحاد الدولي لبلديات هولندا - VGN - صباح اليوم الاثنين 30 تشرين الأول 2023 بالتنسيق مع المديريتين العامتين للبلديات والصحة في دهوك".

وتطرق تتر إلى العلاقات بين أربيل وبغداد قائلاً : "نحن الكورد من أقدم الشعوب على وجه الأرض، وقد أنعم الله علينا ووفر لنا ثروة طبيعية غير محدودة، ولكن للأسف، حتى يومنا هذا، لم تسمح لنا الحكومة العراقية بالاستفادة منها قدر الإمكان، ولهذا السبب واجهنا العديد من الأزمات المختلفة في الماضي".

وأردف، أن "الحكومة الاتحادية تنتهج سياسةً لا تسمح لنا بالاستفادة من مواردنا الطبيعية (النفط والغاز والمعادن) ولا تسمح لنا ببيعها، ولا تتعامل معنا وفق الدستور".

تتر أعرب أيضاً، عن أمله وتمنياته بأن يتم إعادة بناء جميع المدن العراقية الأخرى وتطويرها كمدن إقليم كوردستان، وأن يعيش الشعب العراقي بسعادة ورخاء، وسلام"، واستطرد: "مثلما دعمت (حكومة إقليم كوردستان) دائما الحكومة الاتحادية، يجب أن تدعمنا بنفس الطريقة؛ إذا كان إقليم كوردستان يتقدم من حيث إعادة الإعمار، على العراق أن يعتبر هذا التقدم ملكاً له، ويجب علينا أيضا أن نعتبر تقدم جزء آخر من العراق تقدماً لنا".