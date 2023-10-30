توسيع العلاقات الاقتصادية بين إقليم كوردستان والإمارات

أربيل (كوردستان 24)- يعمل إقليم كوردستان والإمارات على توسيع علاقاتهما خاصة في مجال الاستثمار، ولهذا الغرض، زار وفد مجلس الاستثمار في حكومة إقليم كوردستان، برئاسة رئيس مجلس الاستثمار، محمد شكري، دولة الإمارات العربية المتحدة اليوم الاثنين 23 تشرين الأول 2023، بناءً على طلب وزارة الاقتصاد الإماراتية.

وقال المدير التنفيذي لشركة خدمات الإسكان والتعمير: "قدمت حكومة إقليم كوردستان الكثير من الدعم للمستثمرين، ويؤكد رئيس فريق الاستثمار أنها ستقدم تسهيلات أكثر للمستثمرين الأجانب".

ويتمتع مكتب تبادل المعلومات في دولة الإمارات العربية المتحدة بشراكة مهمة مع 32 دولة حول العالم ، ويعد إقليم كوردستان أحد أكثر الدول المذكورة علنا، وتتمتع البلاد بعلاقات قوية مع إقليم كوردستان، وفي المقابل، تقدم حكومة إقليم كوردستان تسهيلات للإماراتيين لتعزيز العلاقات التجارية، وتشيجعهم على الاستثمار في الإقليم".

وتحتل دولة الإمارات المرتبة 22 عالمياً من حيث تبادل التسويق وتمكين القطاع الخاص وتقديم خدمات تعليمية وصحية عالية الجودة في كافة المجالات، مما يجعل من دولة الإمارات وجهة عالمية للشركات ورواد الأعمال، بالإضافة إلى كونها بيئة مناسبة للاستثمار في جميع أنحاء العالم، وفي الوقت نفسه، يرغب بعض رجال الأعمال والمستثمرين الإماراتيين، وخاصة من دبي، في استثمار رؤوس أموالهم في إقليم كوردستان، لأنهم يعتقدون أن هناك استقرارا وأمنا وراحة في الإقليم.

وفي حديثه لـ كردستان 24، قال عبد الله محمد بن لاحج، الرئيس التنفيذي لشركة أيانا القابضة: "لقد لمسنا التشجيع على الاستثمار في إقليم كوردستان من كلا الجانبين، من قبل حكومة إقليم كوردستان وحكومة الإمارات العربية المتحدة، ونحن سعداء بالاستثمار، ونتطلع إلى معرفة كيفيفة التعاون".