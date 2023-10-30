الدليمي تكشف عن موعد إرسال بغداد 700 مليار دينار لحكومة كوردستان

أربيل (كوردستان 24)- قالت عضوة اللجنة المالية في البرلمان العراقي، إخلاص الدليمي، إن بغداد سترسل مبلغ 700 مليار دينار إلى إقليم كوردستان "إما غداً الثلاثاء أو بعد غدٍ الأربعاء".

وأشارت في حديثٍ لـ كوردستان 24، إلى أن هناك "بعص الإجراءات الإدارية التي لم تكتمل حتى الآن، وبمجرد الانتهاء منها، سيُرسَل المبلغ".

ولفتت الدليمي إلى أن حكومة إقليم كوردستان "ستبدأ بتوزيع رواتب موظفيها عن شهر أغسطس آب الماضي، فور استلامها المبلغ المذكور".

وأكّدت عضوة المالية النيابية أن رئيس وزراء إقليم كوردستان مسرور بارزاني، ورئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني اتفقا مؤخّراً على إرسال تريليونين و100 مليار دينار، بدل رواتب موظفي حكومة الإقليم عن 3 أشهر.

وأوضحت أن الاتفاق ينصّ أيضاً على أن الحكومة العراقية، بالإضافة إلى مبلغ 700 مليار دينار الحالية، سترسل مبلغاً مماثلاً عن الشهر المقبل.

وكانت وزارة المالية والاقتصاد بإقليم كوردستان، قالت إن بغداد بعد إتمام الإجراءات "سترسل 700 مليار دينار إلى الحسابات المصرفية في إقليم كوردستان عبر مصرف الرشيد والرافدين والمصرف التجاري العراقي".

يأتي ذلك، بينما يستعد وفدٌ حكومي برئاسة وزير المالية والاقتصاد آوات شيخ جناب لزيارة بغداد ومناقشة مسألة رواتب موظفي حكومة كوردستان مع مسؤولي الحكومة العراقية.