"کونەپێست".. هكذا يحفظ القرويون في إقليم كوردستان أجبانهم من حرارة الصيف

أربيل (كوردستان 24)- هذه مغارة "گەڵوە رەزە" أو "کونەپێست" بالكوردية بمنطقة جبلية في بشدر، تخصص لحفظ الأجبان ومشتقات الألبان الأخرى خلال فصل الصيف وحتى أواخر الخريف، وحمايتها من ارتفاع درجات الحرارة.

"کونەپێست" هي مغارةٌ تقع تحت الأرض أو في الجبال، في الصيف تتراوح درجة حرارتها بين 10 إلى 15 درجةً مئوية، وتمتاز بمناخها المُعتدل المُناسب في الصيف لحفظ الأجبان ومُنتجات الألبان.

لغاية منتصف الخريف وقبل قدوم فصل الشتاء، تحتاج الأجبان إلى العناية والضغط عليها وتقليبها.

يقول صاحب "کونەپێست" أن فكرة إنشائها أتت من والده، وحينها كانت الجبنة تحفظ داخل الجلود، بسبب عدم وجود أوعية بلاستيكية كما هو موجود حالياً.

ويضيف: في السابق كان القرويون يربون المواشي، وينتجون الكثير من الأجبان، لذلك كانت تُحفظ في الجلود. هنا مكانٌ طبيعي، والجبن الذي يأتي إلى هُنا يحفظ في مكانٍ آمن ولا يفسد أبداً.

عندما تنخفض درجات الحرارة ويحل الشتاء، تُصبح الأجواء داخل الـ ""کونەپێست" دافئة، لذلك الآن هو موسمُ إخراج الجبن المخزون، يزور مُربو المواشي بشكلٍ يومي المكان لاستعادة أجبانهم.

وبتحضير الشاي على الفحم وهطول المطر الناعم، يدفع أصحاب الأجبان لمالك الـ "کونەپێست" أجرة تخزينها والعناية بها، ويستعيد مُربو المواشي أجبانهم ومنتوجاتهم، فيأخذون كميةً منها للبيت، والأُخرى يبيعونها في الأسواق.

يُعد الجبن الكوردي من أفضل أنواع الأجبان، وهناك طلبٌ كبير عليه، لا سيّما النوع الشهير المعروف باسم "مەیرە".

منذ مئات السنين بات حفظ الجبن في الـ "کونەپێست" جزءاً من الثقافة الكوردية، وإلى اليوم لا تزال هذه الثقافة موجودةً في القُرى، وتُعتبر أفضلَ طريقةٍ لحفظ الأجبان.