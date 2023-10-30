كوهدار شيخو: سنواصل العمل على بناء وترميم المدارس في زاخو

أربيل (كوردستان 24)- قال مشرف إدارة زاخو المُستقلة كوهدار شيخو، اليوم الاثنين، إنه بتوجيهٍ من رئيس وزراء إقليم كوردستان مسرور بارزاني، فإنهم أولوا اهتماماً كبيراً بقطاع التربية، مشيراً إلى بناء عددٍ من المدارس الجديدة، فضلاً عن ترميم المدارس الأخرى القديمة.

وقال شيخو خلال مراسيم افتتاح مدرسةٍ جديدة تتألف من 18 صفاً دراسياً في حي "أردوان" بإدارة زاخو المُستقلة، "سنفتتح ثلاث مدارس أُخرى جديدة خلال الأيام القليلة المُقبلة".

وأشار إلى أنه "بتوجيهٍ من رئيس وزراء إقليم كوردستان، فإننا أولينا اهتماماً خاصاً بقطاع التربية، لا سيّما في مجال بناء وترميم المدارس، إضافةً إلى تأمين المُستلزمات التعليمية وفتح الدورات التدريبية للمُعلمين".

وشدد على أن "لديهم خططاً وبرامج واعدة لتطوير قطاع التعليم"، مبيناً: "خلال هذا العام قمنا بترميم أكثر من 39 مدرسة قديمة في إدارة زاخو المستقلة، فضلاً عن بناء عددٍ من المدارس الجديدة".

وأكد أنه "خلال الأيام القليلة المُقبلة ستنتهي أعمال بناء عددٍ من المدارس الجديدة، ووضعها في خدمة التلاميذ".

وأوضح أن "جهودنا لتحسين قطاع التعليم في إدارة زاخو ستتواصل، ونسعى إلى رفع مستوى الكفاءة العلمية والثقافية لدى طلابنا، كما أوعز لنا بذلك رئيس حكومة إقليم كوردستان".

وختم: "بعد تنفيذ خطتنا لتحسين مستوى التعليم في زاخو، نتوقع أن يحصل طلبتنا على درجاتٍ عالية مُقارنةً بالسنوات السابقة، وأن يكونوا من الأوائل على مُستوى إقليم كوردستان".