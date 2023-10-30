نائبٌ عراقي يدعو السوداني للتدخّل لمنع ترحيل الإيزيديين من أوروبا

أربيل (كوردستان 24)- دعا النائب في مجلس النواب العراقي، شريف سليمان، الحكومة العراقية ورئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني إلى ضرورة التواصل مع الدول الأوروبية، خاصةً ألمانيا، لمنعها من ترحيل الإيزيديين قسراً.

وقال سليمان في مؤتمرٍ صحفي، اليوم الاثنين، "واجه الإيزيديون منذ نحو 10 أعوام العديد من الصعوبات وطُرِدوا من مناطقهم".

وأضاف: لا يزال نحو 60 ألف إيزيدي يعيشون في مخيمات النزوح بإقليم كوردستان، وهناك 3000 آخرين مصيرهم لا يزال مجهولاً، لقد واجهوا جرائم ضد الإنسانية على يد داعش.

واعتبر النائب العراقي أن الوضع الأمني والاجتماعي والسياسي والاقتصادي والعسكري في سنجار "غير مستقر".

مؤكّداً في الوقت ذاته، أن عودة الإيزيديين إلى مناطقهم "سيزيد من وضعهم السيء ومعيشتهم وسلامتهم بسبب تهديدات مختلفة قد تواجههم".

ولفت سليمان إلى أن عدم تنفيذ اتفاقية سنجار حتى الآن "يشكّل العائق الأكبر أمام مستقبل الإيزيديين ومصيرهم".

داعياً الحكومة العراقية ووزارة الخارجية إلى العمل بجدية والتواصل مع ألمانيا والدول الأوروبية الأخرى لمنعها من ترحيل اللاجئين الإيزيديين قسراً.