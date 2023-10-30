سیاسة

العامري: حان الوقت لخروج قوات التحالف من العراق

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هادي العامري
هادي العامري
العراق هادي العامري التحالف الدولي

أربيل (كوردستان 24)- دعا الأمين العام لمنظمة بدر، هادي العامري، الحكومة العراقية لاتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لتحديد جدولٍ زمني قصير الأمد لخروج قوات التحالف الدولي من العراق.

وقال العامري: حان الوقت لخروج قوات التحالف الدولي من العراق، إذ لم تعد هناك حاجةٌ أو مبرر لبقائها"، وفق ما نقله موقع الميادين.

وأضاف: ما دامت قوات التحالف الدولي موجودة، فلا يتوقّع أحدٌ بناء القدرات العسكرية للجيش العراقي وباقي المؤسسات الأمنية الأخرى".

وأشار الأمين العام لمنظمة بدر أنه من "المعيب بعد كل الإنجازات والانتصارات التي حقّقتها أجهزتنا الأمنية والعسكرية ضد داعش، أن يدعو البعض بضرورة بقاء التحالف، بحجّة مساعدة القوات الأمنية العراقية في القضاء على خلايا التنظيم".

في غضون ذلك، أكّد العامري أن استهداف "فصائل المقاومة الإسلامية في العراق الوجود الأميركي في قاعدتي عين الأسد وحرير، هو ردة فعل طبيعي على قصف غزة".

 

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