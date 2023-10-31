مسرور بارزاني يهنئ بالذكرى السنوية الثامنة لتأسيس مؤسسة كوردستان24

أربيل (كوردستان24)- هنأ مسرور بارزاني رئيس حكومة كوردستان مدير عام وموظفي مؤسسة كوردستان24، بمناسبة الذكرى السنوية الثامنة على تأسيسها، مثمناً دور المؤسسة في ايصال صوت شعب كوردستان وانتصارات البيشمركة الى العالم خلال قتالهم ضد إرهابيي داعش.

وفيما يلي نص البيان:

بمناسبة الذكرى الثامنة لتأسيس مؤسسة كوردستان24 للبحوث والاعلام، أتقدم بأحر التهاني والتبريكات للمدير العام وكافة العاملين في مؤسسة كوردستان24، واتمنى لهم المزيد من النجاح والتقدم.

تأسست كوردستان24 قبل ثماني سنوات في وقت كانت قوات البيشمركة الكوردستانية بقيادة الرئيس مسعود بارزاني تواجه إرهابيي داعش وتدافع عن ارض وشعب كوردستان، والتي سجل فيها البيشمركة البواسل ملاحم بطولية وكسروا اسطورة داعش, واصبحت كوردستان24 منصة لايصال الانتصارات التي حققتها قوات البيشمركة للعالم.

نأمل ان تستمر كوردستان24 بطريقة مهنية في القيام بواجبها الاعلامي ورفع مستوى الوعي في المجتمع وتنمية ثقافة التعايش السلمي وايصال الحقيقة وفق أسس الصدق وتحمل المسؤولية الوطنية والدفاع عن حقوق وانجازات شعب كوردستان.

مسرور بارزاني

رئيس حكومة إقليم كوردستان

31 – 10 - 2023